Ny AI-robotkjemiker oppdager hvordan man kan produsere oksygen på Mars

En innovativ AI-drevet robotkjemiker utviklet av kinesiske forskere har gjort en banebrytende oppdagelse som potensielt kan bidra til å opprettholde menneskeliv på Mars. Ved å analysere Mars-meteoritter, identifiserte robotkjemikeren materialer som kan bryte ned vannmolekyler til oksygen og hydrogen. Dette betydelige funnet, delt i tidsskriftet Nature Synthesis, bringer oss et skritt nærmere muligheten for å etablere en oksygenfabrikk på Mars.

I motsetning til menneskelige forskere som ville ta omtrent 2,000 år å avdekke dette gjennombruddet, fullførte AI-robotkjemikeren oppgaven på mindre enn 5 timer ved å bruke en kombinasjon av syre og alkali for å løse opp og separere meteorittmateriale. Denne effektive prosessen viser frem fordelen med å utnytte AI-teknologi i vitenskapelig forskning.

Dr. Jun Jiang, hovedforfatter av studien fra University of Science and Technology of China, beskriver robotkjemikeren som å ha en «kjemihjerne». Utstyrt med et laserbasert instrument kalt Libs, analyserer robotkjemikeren først den kjemiske sammensetningen av malmer fra mars. Den bruker deretter en innebygd arbeidsstasjon for å teste den resulterende metallforbindelsen, og sender de innsamlede dataene til dens beregningsbaserte AI-"hjerne" for behandling.

En av de mest bemerkelsesverdige aspektene ved denne oppdagelsen er at katalysatormaterialet som ble testet ble bevist å jevnt produsere oksygen ved frysepunktet på -37 °C (-34.6 °F), som er gjennomsnittstemperaturen på Mars. Med bare 15 timers solbestråling kan AI-kjemikeren generere en tilstrekkelig oksygenkonsentrasjon for menneskelig overlevelse.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hvordan oppdaget AI-robotkjemikeren materialene som kan bryte ned vann til oksygen og hydrogen?

AI-robotkjemikeren undersøkte Mars-meteoritter og brukte en kombinasjon av syre og alkali for å løse opp og separere meteorittmateriale. Gjennom denne prosessen oppdaget den en kjemisk forbindelse som er i stand til å bryte ned vann som finnes i isavsetninger på Mars.

Hvor lang tid tok det robotkjemikeren å fullføre oppgaven?

Robotkjemikeren var i stand til å fullføre vannnedbrytningsprosessen på mindre enn 5 timer. Til sammenligning vil det ta en menneskelig forsker omtrent 2,000 år å oppnå det samme resultatet.

Hvilken temperatur ble katalysatormaterialet testet ved?

Katalysatormaterialet ble testet ved en frysetemperatur på -37°C (-34.6°F), som er gjennomsnittstemperaturen på Mars.

Kan AI-robotkjemikeren produsere nok oksygen til menneskelig overlevelse?

Ja, med bare 15 timers solbestråling kan AI-kjemikeren generere en tilstrekkelig oksygenkonsentrasjon som trengs for menneskelig overlevelse på Mars.

