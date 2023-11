Avduking av Mysterious Rogue Waves: Insights from AI and Ocean Data

Rogue bølger, lenge ansett som en sjømannsmyte, har endelig blitt bevist å være ekte og kan være ekstremt ødeleggende. I 1995 slo den første målte røverbølgen den norske oljeplattformen Draupner, og ga vitenskapelige bevis på deres eksistens. Siden den gang har forskere fra Københavns Universitet og Universitetet i Victoria studert disse monstrøse bølgene mye.

Ved å utnytte kraften til kunstig intelligens (AI) og analysere data fra over 700 år med bølgehøyder og havtilstander, har forskerne avdekket en matematisk modell som kan forutsi forekomsten av useriøse bølger. Denne banebrytende kunnskapen har potensial til å forbedre sikkerhetstiltakene i skipsfarten betydelig.

I motsetning til tidligere oppfatninger om at useriøse bølger ble dannet ved at en bølge kombinerte med en annen, oppdaget forskerne at den mest dominerende årsaken er et fenomen kalt "lineær superposisjon." Dette skjer når to bølgesystemer krysser hverandre og forsterker hverandre, noe som resulterer i dannelsen av enorme bølger. Denne kunnskapen, kjent i århundrer, støttes nå av empiriske data.

Algoritmen utviklet av forskerne er et verdifullt verktøy for shippingindustrien, som navigerer rundt 50,000 XNUMX lasteskip over hele verden. Rederier kan bruke algoritmen til å vurdere risikoen for å møte farlige røverbølger langs planlagte ruter. Ved å identifisere den "perfekte" kombinasjonen av faktorer som øker risikoen, kan alternative ruter velges for å unngå potensielle farer.

Viktigere er at forskernes algoritme og forskning er gjennomsiktig og offentlig tilgjengelig. Denne tilgjengeligheten lar offentlige myndigheter, værtjenester og andre interesserte parter beregne sannsynligheten for falske bølger effektivt.

Studien fremhever ikke bare kraften til AI i å avdekke komplekse fenomener, men viser også hvordan teknologi kan forbedre vår forståelse av naturlige hendelser. Med evnen til å forutsi useriøse bølger kan rederier bedre forberede og forhindre katastrofale hendelser til sjøs. Forskningen markerer en milepæl i å ivareta den maritime industrien og beskytte menneskeliv.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er useriøse bølger?

Rogue bølger, også kjent som monsterbølger, er ekstremt store og ødeleggende bølger som kan oppstå i havet. De er betydelig høyere enn de omkringliggende bølgene og kan utgjøre en alvorlig trussel mot skip og offshorekonstruksjoner.

Hvordan forutsier forskere forekomsten av useriøse bølger?

Ved å bruke kunstig intelligens og analysere data fra over en milliard bølger, har forskere utviklet en matematisk modell som kan forutsi sannsynligheten for falsk bølgedannelse. De vurderer ulike faktorer som bølgehøyder, havtilstander, vanndybder og batymetrisk informasjon for å bestemme risikoen for å møte en skurkbølge på et bestemt sted og tidspunkt.

Hva er hovedårsaken til useriøse bølger?

I motsetning til tidligere tro, er den mest dominerende årsaken til useriøse bølger et fenomen som kalles "lineær superposisjon." Dette skjer når to bølgesystemer krysser hverandre og forsterker hverandre, noe som resulterer i dannelsen av unormalt store bølger.

Hvordan kan algoritmen være til nytte for shippingindustrien?

Algoritmen utviklet av forskerne lar rederier vurdere risikoen for å møte useriøse bølger langs planlagte ruter. Ved å identifisere kombinasjonen av faktorer som øker risikoen, kan alternative ruter velges, noe som sikrer tryggere maritime reiser.

Er algoritmen og forskningen offentlig tilgjengelig?

Ja, både algoritmen og forskningen er offentlig tilgjengelig. Offentlige myndigheter, værtjenester og andre interesserte kan få tilgang til algoritmen og bruke den til å beregne sannsynligheten for å møte useriøse bølger på bestemte steder og perioder. Denne åpenheten fremmer samarbeid og fremskritt innen sjøsikkerhet.