AI Tool oppdager og klassifiserer supernova uten menneskelig involvering

For første gang noensinne har en supernova blitt oppdaget, bekreftet og klassifisert utelukkende av et AI-verktøy, uten behov for menneskelig innblanding. Verktøyet, kalt Bright Transient Survey Bot (BTSBot), har blitt trent på et massivt datasett med over 1.4 millioner bilder fra 16,000 XNUMX astronomiske kilder. Dette gjennombruddet innen AI-teknologi har potensial til å fremskynde oppdagelsen av nye supernovaer, som er den eksplosive døden til fjerne stjerner.

Supernova SN2023tyk, slik den har blitt utpekt etter konvensjon, ble oppdaget ved hjelp av BTSBot. Tidligere brukte astronomer utallige timer på å visuelt inspisere og kategorisere potensielle supernovaer. Ved å delegere denne oppgaven til AI, kan forskere frigjøre tid til andre viktige forskningsaktiviteter. Dette fremskrittet forventes å strømlinjeforme studiet av supernovaer i større skala, og gi en dypere forståelse av stjernenes utvikling og dannelsen av elementer som jern, gull og karbon gjennom supernovaeksplosjoner.

Hovedforsker Adam Miller forklarer, "Dette representerer et viktig skritt fremover ettersom ytterligere foredling av modellene vil tillate robotene å isolere spesifikke undertyper av stjerneeksplosjoner. Til syvende og sist gir det å fjerne mennesker fra løkken mer tid for forskerteamet til å analysere sine observasjoner og utvikle nye hypoteser for å forklare opprinnelsen til de kosmiske eksplosjonene vi observerer."

Zwicky Transient Facility, et robotobservatorium, spilte en avgjørende rolle i denne oppdagelsen. Ved å overvåke himmelen kontinuerlig for endringer i lysstyrke eller posisjon, flagget anlegget først en potensiell supernova 3. oktober. BTBot identifiserte SN2023tyk 5. oktober, og tok deretter kontakt med et annet robotteleskop ved Palomar-observatoriet for å samle spektrumdata. Supernovaen ble bekreftet å være en Type Ia-supernova, et resultat av fullstendig kollaps av en hvit dverg i et binært system. Oppdagelsen ble deretter delt med det bredere astronomiske samfunnet 7. oktober.

Denne banebrytende prestasjonen innen automatisert supernovadeteksjon markerer et betydelig fremskritt innen astronomisk forskning. Ved hjelp av AI-teknologi kan forskere akselerere sin utforskning av kosmos og få ytterligere innsikt i universets mysterier.

kilder:

– Northwestern University

– Zwicky Transient Facility