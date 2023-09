AI-drevet videoanalyse kan revolusjonere forskning på fugleatferd

En datavitenskapsstudent ved University of Alberta har brukt kunstig intelligens (AI) for å forbedre analysen av forskningsvideoer som studerer oppførselen til rødvingede svarttroster og deres reir. Videoanalysen er avgjørende for å forstå effekten av parasittisme på fuglenes atferd. Den nåværende metoden for å identifisere spesifikke fugler og deres handlinger krever manuell gjennomgang av timer med videoopptak og lytte etter deres distinkte anrop. Denne prosessen er tidkrevende og krever ekspertise innen fuglebiologi.

Imidlertid har AI-drevet videoanalyse potensial til å revolusjonere fugleatferdsforskning ved å automatisere deteksjonen av individuelle fugler og deres aktiviteter. Priscilla Adebanji, studenten som jobbet med dette prosjektet, brukte datasynsverktøy og bevegelsesdeteksjonsalgoritmer for å avgrense de rå opptakene og finne de nøyaktige tidspunktene fuglene besøker reirene sine for å mate ungene sine, samt om de går inn eller går. Denne automatiseringen reduserer tiden det tar å se gjennom videoene betydelig, noe som gjør datainnsamlingsprosessen mer effektiv.

Programvaren utviklet av Adebanji krever fortsatt ytterligere foredling, men potensialet er lovende. Det kan ikke bare spare tid og krefter på å samle inn data til forskningsformål, men også ha bredere anvendelser innen dyrebiologi. Teknologien kan brukes på ulike arter og prosjekter, og utvide økologiske forskningsevner.

Fremtidig arbeid med programmet vil inkludere å analysere varigheten av fuglebesøk til reirene deres og bestemme kjønn gjennom analyse av fuglekall. I tillegg planlegger forskere å utforske anvendeligheten av denne teknologien til andre dyr, for eksempel gnagere.

Dette prosjektet demonstrerer utfordringene og mulighetene innen datasyn og AI. Ved å jobbe med virkelige scenarier og ukjente faktorer, var forskere i stand til å utvikle innovative løsninger som kan brukes på en rekke bruksområder, inkludert selvkjørende kjøretøy og droner.

Samlet sett har bruken av AI-drevet videoanalyse i fugleatferdsforskning potensial til å strømlinjeforme datainnsamlingsprosesser og fremme økologiske forskningsevner. Dette prosjektet har åpnet nye muligheter for studentene som er involvert, vekket en interesse for en karriere innen AI og gir virkelige applikasjoner for kunnskapen deres.

Kilde: Universitetet i Alberta