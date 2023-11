Sierra Spaces Dream Chaser Spaceplane forbereder seg på Orbital Flight, redefinerer romfart

Sierra Spaces revolusjonerende romfly Dream Chaser når sine siste stadier av produksjonen, og setter en ny standard for romfart i bane. Med sine sammenleggbare vinger, spesialtilpassede keramiske fliser og landingsutstyr på plass, er romfartøyet klart til å gjennomgå de siste finpussene før det forlater fabrikken.

Inne i Dream Chaser installerer arbeidere miljøkontrollsystemet, som sikrer at det trykksatte rommet er levelig for astronauter under deres oppdrag til den internasjonale romstasjonen (ISS). I motsetning til andre romfartøyer, er Dream Chasers primære mål å transportere last til og fra forskningskomplekset, og til slutt tilby en skånsom retur til jorden på ikke mer enn 1.5 Gs. Denne funksjonen er spesielt fordelaktig for sensitive nyttelaster som dyreprøver og eksperimentelle materialer.

Sierra Space har også etablert et oppdragskontrollrom ved siden av produksjonsgulvet, og gir ingeniører anlegget til å overvåke og kommandere romfartøyet under dets operative bane. En treningsmodell er utarbeidet for astronauter for å øve seg på å gå ombord på Dream Chaser og effektivt håndtere last mens de ligger til kai ved ISS.

Når Dream Chaser, med kallenavnet «Tenacity», nærmer seg ferdigstillelse, vil den snart bli fraktet til et NASA-anlegg i Ohio for grundig testing for å bekrefte at den er klar for romfart. Sierra Spaces administrerende direktør, Tom Vice, uttrykker stor tillit til den forestående suksessen til prosjektet, og sier: «Vi introduserer verdens første revolusjonerende romlinje. Dette vil endre hvordan vi reiser fra jorden til verdensrommet og tilbake igjen.»

Dream Chasers unike design kombinerer elementene fra raketter med fly, noe som gjør den til et tydelig tillegg til romflyindustrien. Mens kapsler og ukonvensjonelle design som SpaceXs Starship har dominert markedet, skiller Sierra Spaces forpliktelse til romflykonseptet dem fra hverandre. Med sin evne til å gjennomføre orbitale flyvninger, vil Dream Chaser redefinere romfart og tilby en ny æra av muligheter.

FAQ

1. Hva er formålet med romflyet Dream Chaser?

Dream Chaser er først og fremst designet for å transportere last til og fra den internasjonale romstasjonen (ISS).

2. Hvordan vil Dream Chaser skille seg fra andre romfartøyer?

I motsetning til tradisjonelle kapsler eller ukonvensjonelle design, kombinerer Dream Chaser funksjonene til fly og raketter, slik at den kan gjennomføre orbitale flyvninger.

3. Hva er lastekapasiteten til Dream Chaser?

Dream Chaser kan transportere opptil 12,000 pund (5,500 kg) last til ISS og returnere med omtrent 4,000 pund (1,850 kg) last.

4. Hva er den forventede bæreraketten for Dream Chaser?

Dream Chaser vil i utgangspunktet skytes opp på United Launch Alliance Vulcan-raketter fra Cape Canaveral, Florida, men den kan også tilpasses andre bæreraketter.