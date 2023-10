Asteroid Didymos and Its Moonlet Dimorphos: Ny innsikt fra JWST Observations

NASAs DART-oppdrag skapte overskrifter da det traff asteroiden Dimorphos i september 2022, og endret omløpsperioden. Astronomer snudde umiddelbart teleskopene sine for å observere hendelsen, ikke bare for å studere innvirkningen på asteroiden, men også for å samle verdifull innsikt for fremtidig planetarisk forsvarsinnsats. James Webb Space Telescope (JWST) spilte en avgjørende rolle i denne bestrebelsen ved å gi verdifulle data om det binære asteroidesystemet Didymos-Dimorphos.

Et nytt preprint papir, ledet av Andrew Rivkin, etterforskningsleder for DART, avslører funnene fra oppfølgende observasjoner utført med JWST. Teamet brukte to instrumenter på teleskopet, NIRSpec (nær-infrarødt spektrometer) og MIRI (midt-infrarødt instrument), for å måle spektra av Didymos omtrent to måneder etter DART-nedslaget. En av de mest betydningsfulle oppdagelsene er at Didymos og Dimorphos deler samme sammensetning, og tilhører klassen av vanlige kondritter, som er steinete meteoritter som utgjør flertallet av meteorittfallene på jorden. Dette antyder at DART-oppdraget fungerte som en utmerket modell for asteroider som kan utgjøre en trussel mot planeten vår.

De nye observasjonene kompletterer vår forståelse av Didymos-systemet ytterligere. Da forskerne analyserte dataene, konkluderte de med at Didymos og Dimorphos har lignende sammensetninger. Videre fastslo de at omtrent 96 % av fluksen som kommer fra systemet stammer fra Didymos, på grunn av dens større størrelse.

Til tross for innvirkningen på Dimorphos, observerte ikke forskerne noen merkbare endringer i Didymos under observasjonene. Fraværet av ekstra lysstyrke eller rusk i Didymos-systemet antyder at asteroiden stort sett slapp uskadd fra sammenstøtet. Imidlertid indikerer noen spennende observasjoner ved bruk av polarisert lys mulige subtile endringer i den gjennomsnittlige partikkelstørrelsen eller reflektiviteten til Didymos.

Disse funnene fremhever verdien av Didymos-Dimorphos-systemet som en representativ modell for å studere og forberede seg på potensielle asteroidetrusler. Med pågående forskning og kommende observasjoner planlagt våren 2024, forventer forskere å få mer innsikt i den fascinerende dynamikken til dette binære asteroidesystemet.

Spørsmål og svar

1. Hva er DART-oppdraget?

DART-oppdraget (Double Asteroid Redirection Test) er et NASA-ledet oppdrag som tar sikte på å studere vitenskapen og teknologien som kreves for å endre kursen til en asteroide på vei mot jorden. Det innebærer å omdirigere et romfartøy for å påvirke en asteroides måne og måle de resulterende endringene i dens bane.

2. Hva er vanlige kondritter?

Vanlige kondritter er en type steinmeteoritt som representerer de vanligste meteorittfallene på jorden. De er hovedsakelig sammensatt av silikatmineraler og inneholder små, runde partikler kjent som kondruler, som ble dannet i det tidlige solsystemet.

3. Hvordan bidrar romteleskopet James Webb til asteroideobservasjoner?

James Webb Space Telescope (JWST) er utstyrt med avanserte instrumenter som lar astronomer studere asteroider i detalj. Dens evner inkluderer å måle spektrene til asteroider, observere endringer i deres lysstyrke og gi innsikt i deres sammensetning og fysiske egenskaper. JWST spiller en avgjørende rolle i å fremme vår forståelse av asteroider og deres potensielle påvirkningsrisiko.