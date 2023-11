Indias ambisiøse plan: Chandrayaan-4 oppdrag for å returnere måneprøver

By

India retter blikket mot månens sørpolare region som en del av sin ambisiøse plan for å bringe tilbake prøver fra månen. Den indiske romforskningsorganisasjonen (ISRO) utvikler for tiden Chandrayaan-4-oppdraget, som vil bestå av fire moduler fordelt på to oppskytninger.

Det første trinnet innebærer å sende en lander og en "ascender" til månens overflate for å samle prøver. Målstedet for denne samlingen er nær landingsstedet til Chandrayaan-3 romfartøyet, som ligger i månens sørpolregion. Forskere er spesielt interessert i dette området på grunn av tilstedeværelsen av vannis, som potensielt kan brukes til livredning og rakettdrivstoff.

Når prøvene er samlet, vil ascender-modulen starte fra månens overflate og overføre prøvene til en reentry-modul. I mellomtiden vil en overføringsmodul og reentry-modulen forbli i månebane. Disse modulene vil deretter returnere til jorden, trygt bærende på måneprøvene.

"Dette oppdraget er svært ambisiøst," sier Nilesh Desai, direktør for Space Application Center i Ahmedabad. Det forventes at dette oppdraget vil bli utført i løpet av de neste fem til syv årene, noe som viser Indias vilje til å oppnå nye milepæler i romutforskning.

FAQ:

Spørsmål: Hva er formålet med Chandrayaan-4-oppdraget?

A: Chandrayaan-4-oppdraget har som mål å samle måneprøver fra den sørlige polare regionen og bringe dem tilbake til jorden.

Spørsmål: Hvorfor er månens sørpolare region av interesse for forskere?

A: Månens sørpolare region er av interesse på grunn av dens overflod av vannis, som potensielt kan brukes til livstøtte og rakettdrivstoff.

Spørsmål: Når forventes Chandrayaan-4-oppdraget å være fullført?

A: Oppdraget forventes å bli fullført i løpet av de neste fem til syv årene.

