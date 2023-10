PVCC-satellitt lansert for å overvåke vegetasjonsforhold og analysere klimaendringer

Aerospacelab, i samarbeid med European Space Agency (ESA) og det belgiske vitenskapspolitiske kontoret (Belspo), har oppnådd en stor milepæl ved å skyte opp PVCC-satellitten. Oppdraget til denne satellitten er å gi viktige jordobservasjonsdata for å overvåke vegetasjonsforhold og analysere klimaendringer.

PVCC-satellitten, forkortelse for "Project for On-Board Autonomy - Vegetation - Companion CubeSat," er en felles innsats mellom VITO og OIP. Den ble skutt opp fra Europas romhavn i Kourou, Fransk Guyana, 9. oktober, og kommunikasjon med satellitten ble etablert noen timer etter oppskytingen.

Dette er den tredje satellitten utviklet av Aerospacelab for å nå bane, og den ble fullt designet og integrert ved deres belgiske anlegg. Bygger på suksessen til forgjengeren, Proba-V, er PVCCs oppgave å ta bilder ved å bruke det ekstra spektrale bildet fra Proba-V-satellitten.

ESAs flåte vil dra nytte av dette demonstrasjonsoppdraget, da det vil sammenligne ytelsen til en liten satellittnyttelast på en cubesat-plattform. Dette vil muliggjøre innhenting av høykvalitetsbilder av jordens vegetasjonsdekke og bidra til innsamling og analyse av livsviktige miljødata.

Benoit Deper, administrerende direktør og grunnlegger av Aerospacelab, uttrykte sin stolthet over å bli valgt som hovedentreprenør for dette oppdraget. Han uttalte: "Teamet vårt har jobbet utrettelig med VITO for å sikre suksessen til dette oppdraget, som øker fremdriftstakten, og fører til flere betydelige gjennombrudd som vil forme fremtiden for romteknologi og muliggjøre utvikling av mer effektive løsninger for å møte utfordringer. i sektoren."

Med den vellykkede oppskytningen av PVCC-satellitten har romfartssamfunnet nå et verdifullt verktøy for å overvåke og analysere vegetasjonsforhold og klimaendringer, og støtte innsatsen for å forstå og dempe virkningene deres.

Definisjoner:

– PVCC: Project for On-Board Autonomi – Vegetation – Companion CubeSat, en satellitt utviklet av Aerospacelab i samarbeid med VITO og OIP.

– CubeSat: En type miniatyrisert satellitt som brukes til romforskning.

– Jordobservasjon: Innsamling av informasjon om jordens fysiske, kjemiske og biologiske systemer ved hjelp av fjernmålingsteknologier.

– Spectral Imager: En enhet som måler intensiteten til lys ved forskjellige bølgelengder, og muliggjør karakterisering av objekter eller miljøer basert på deres spektrale signatur.

