Ny forskning og operasjoner står i sentrum på den internasjonale romstasjonen

Den internasjonale romstasjonen (ISS) fortsetter å være et knutepunkt for banebrytende forskning og operasjoner når den feirer sitt 25-årsjubileum siden lanseringen av sin første modul, Zarya. Gjennom årene har ISS fungert som en plattform for internasjonalt samarbeid innen romutforskning, slik at roterende mannskaper av astronauter og kosmonauter kan utføre vitenskapelige eksperimenter og teknologiske fremskritt.

Biomedisinsk forskning og øyeundersøkelser

Mandag fokuserte kommandør Andreas Mogensen sammen med flyingeniørene Loral O'Hara, Jasmin Moghbeli og Satoshi Furukawa på biomedisinsk forskning. De gjennomførte øyeundersøkelser ved hjelp av ultralyd og deltok i planlagte øyeundersøkelser i Columbus laboratoriemodul. Disse undersøkelsene er avgjørende for å forstå effekten av langvarig romreise på astronautenes syn.

Dragon Endurance Trening og vedlikehold

Kommandør Mogensen og NASAs Loral O'Hara øvde på avdokking og landing av romfartøyet SpaceX Dragon Endurance. De pakket også ut medisinske forsyningssett og utførte vedlikeholdsoppgaver på mannskapets romfartøy.

Rombotanikk og cellegravitasjonsstudier

Loral O'Hara bidro til en rombotanikkstudie med sikte på å fremme STEM-utdanning blant stammemedlemmer. Frø levert av Choctaw Nation of Oklahoma ble utsatt for mikrogravitasjon i flere måneder for å studere effekten av plass på plantevekst. I mellomtiden forsket Satoshi Furukawa på hvordan celler føler tyngdekraften ved å observere prøver under et mikroskop. Denne studien har implikasjoner for å forstå celleadferd i mikrogravitasjonsmiljøer.

Russiske kosmonauters aktiviteter

I Roscosmos-segmentet av ISS sjekket Oleg Kononenko systemene til Nauka vitenskapsmodulen, mens Nikolai Chub overvåket hans hjerteaktivitet og utførte vedlikeholdsoppgaver på luftkanalene. Konstantin Borisov hadde på seg en sensorpakket caps og praktiserte pilotteknikker på en datamaskin, og forberedte seg på fremtidige planet- og robotoppdrag.

25 år med vitenskapelige prestasjoner

Ettersom ISS feirer 25 år siden lanseringen av sin første modul, er det verdt å feire prestasjonene som er oppnådd innen romforskning og internasjonalt samarbeid. Med over 3,000 forsknings- og utdanningsundersøkelser utført av mennesker fra 108 land og områder, har ISS vært med på å utvide vår kunnskap om verdensrommet og dets potensial for vitenskapelige fremskritt.

Spørsmål og svar

1. Hva er hensikten med øyeundersøkelsene utført på ISS?

Øyeundersøkelsene er utført for å forstå effekten av langvarig romreise på astronautenes syn og for å sikre deres helse og velvære under oppdraget.

2. Hvorfor er rombotanikkforskning viktig?

Rombotanikkforskning hjelper oss å forstå hvordan planter tilpasser seg og vokser i mikrogravitasjonsmiljøer. Denne kunnskapen er avgjørende for å opprettholde fremtidige romoppdrag, som langvarige romfart og utenomjordisk kolonisering.

3. Hva er noen av prestasjonene til Den internasjonale romstasjonen?

ISS har vært vertskap for over 3,000 forsknings- og utdanningsundersøkelser fra mennesker i 108 land og områder. Det har også fungert som en plattform for internasjonalt samarbeid innen romutforskning, fremmet vår forståelse av ulike vitenskapelige felt og banet vei for fremtidige romoppdrag.

4. Hvordan har ISS bidratt til STEM-utdanning?

ISS har vært medvirkende til å fremme STEM-utdanning ved å engasjere studenter og lærere i real-life romforskning og eksperimenter. Det inspirerer neste generasjon av forskere og ingeniører til å forfølge karrierer innen STEM-felt.