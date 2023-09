Fremme bevaring av kystvannfugler i Kina: Politisk fremgang og utfordringer

By

En nylig gjennomgang publisert i tidsskriftet Avian Research av Zhijun Ma og kolleger fremhever fremgangen og utfordringene i bevaring av kystvannfugler i Kinas kystvåtmarker. Kystvåtmarker er viktige økosystemer som bidrar til karbonkretsløpet, bekjempelse av naturkatastrofer, lokalt levebrød og støtte til biologisk mangfold. Spesielt vannfugler er indikative for våtmarkshelse og fungerer som flaggskiparter for bevaringsarbeid.

Kinas kystvåtmarker spiller en avgjørende rolle i hekke-, migrasjons- og vinterhabitatene til titalls millioner vannfugler. Imidlertid har omfattende landvinningsprosjekter ført til en nedgang i bestandene av vannfugler. Den kinesiske regjeringen har gjort betydelig innsats og investeringer i bevaring av kystvåtmarker de siste årene, men effektiviteten av disse tiltakene og eventuelle eksisterende hull er fortsatt uklar.

Studien fremhever fremgangen i nasjonal bevaringslovgivning, forskrifter og handlingsplaner, samt forbedret policyeffektivitet og interessentengasjement. Imidlertid vedvarer flere presserende problemer, spesielt knyttet til bevaring og forvaltning av naturtyper. Disse inkluderer restaurering av kystnære våtmarker, kontroll av invasive arter som Spartina alterniflora, håndtering av miljøforurensning og forbedring av kunstig habitatkvalitet.

Forfatterne understreker viktigheten av å ivareta naturlige tidevannsvåtmarker og forbedre habitatkvaliteten, spesielt for kystvannfugler som er sterkt avhengige av habitater mellom tidevann. De anbefaler regelmessig overvåking av forurensninger, miljøvennlige økonomiske modeller og restriksjoner på landbrukskjemikalier og antibiotika i kystområder for å dempe menneskelig aktivitet og håndtere konflikter mellom mennesker og fugler.

Kinas sentralregjering har satt et ambisiøst mål om å utrydde invasive Spartina langs kysten innen 2022. Utfordringer for å nå dette målet inkluderer skreddersydd metoder til regionale forhold, demping av prosjektpåvirkninger på lokalmiljøet og biologisk mangfold og forhindre fremtidig Spartina-re-invasjon. Rask restaurering av habitat etter Spartina-utryddelse er avgjørende for å skape passende vannfuglhabitater.

Forfatterne mener at det er muligheter for ytterligere å forbedre bevaring av vannfugler og kystvåtmarksbeskyttelse i Kina gjennom bevisbaserte beslutninger og handlinger. Vitenskapsbaserte tilnærminger er nødvendig for å møte utfordringene og sikre langsiktig bevaring av kystvannfugler og deres habitater.

kilder:

Zhijun Ma et al., Prestasjoner, utfordringer og anbefalinger for bevaring av vannfugler i Kinas kystvåtmarker, Avian Research (2023).

KeAi Communications Co.