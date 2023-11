Forskere oppdager nytt potensial for korallvarmetoleranse gjennom Symbionts

Ny forskning utført av Australian Institute of Marine Science (AIMS) og University of Melbourne har avdekket en potensiell løsning for å hjelpe korallrev motstå blekingshendelser forårsaket av stigende havtemperaturer. Studien avslører at voksne fragmenter av en korallart, behandlet med spesialiserte varmeutviklede symbionter, har en økt evne til å tolerere bleking og komme seg raskere. Dette gjennombruddet gir håp for fremtiden for korallrestaurering og bevaringsarbeid.

Tidligere studier fokuserte på naturlig varmetolerante symbionter, men oppdaget at selv om de forbedret en koralls motstand mot varme, kom det ofte på bekostning av vekst. Symbiontene som ble brukt i denne nye forskningen, som ble utsatt for forhøyede temperaturer i ti år, kom derimot ikke på akkord med korallens evne til å vokse. Dette funnet antyder at varmeutviklede symbionter potensielt kan være en verdifull ressurs for revrestaurering på tvers av forskjellige korallarter og livsstadier.

Under studien ble voksne korallfragmenter av Galaxea fascicularis-arten, som hadde gjennomgått kjemisk bleking, forsynt med de varmeutviklede symbiontene. Forskerne observerte at symbiontene opprettholdt et symbiotisk forhold til korallene i to år, noe som resulterte i raskere utvinning fra bleking og forbedret varmetoleranse, uten å hindre vekst.

Hovedforfatter av studien, Dr. Wing Yan Chan, la vekt på potensialet til varmeutviklede algesymbioter for langsiktige fordeler i korallvarmetoleranse. Stabiliteten til symbiosen over tid gir håp om at disse symbiontene kan fortsette å gi fordeler til korallverter i mange år fremover.

Denne forskningen representerer et betydelig skritt fremover i å forstå hvordan man kan forbedre varmetoleransen i koraller. Den neste kritiske fasen av studien vil involvere kontrollerte feltforsøk for å avgjøre om intervensjonen er vellykket utenfor laboratoriemiljøet, med forskjellige korallarter og i større skala.

Funnene fremhever viktigheten av å redusere utslipp og aktivt styre korallrevsystemer. Nye intervensjoner som varmeutviklede symbionter har potensial til å øke klimatoleransen og bygge motstandskraft i korallrevene, og til slutt øke sjansene deres for å overleve.

FAQ:

Spørsmål: Hva er symbionter?

A: Symbionter er små celler av alger som lever inne i korallvev, og gir koraller energi til å vokse.

Spørsmål: Hvordan bidrar studien til korallrestaurering?

A: Studien antyder at behandling av voksne koraller med varmeutviklede symbionter kan forbedre deres varmetoleranse og fremme raskere utvinning fra bleking, uten å gå på bekostning av veksten.

Spørsmål: Hva er neste steg i denne forskningen?

A: Det neste trinnet innebærer å gjennomføre kontrollerte feltforsøk for å avgjøre om intervensjonen er effektiv utenfor laboratoriet, med forskjellige korallarter og i større skala.

Spørsmål: Hvorfor er det viktig å forbedre korallvarmetoleransen?

A: Å forbedre korallvarmetoleransen er avgjørende for å beskytte korallrevene mot de skadelige effektene av klimaendringer, som bleking og dødelighet.