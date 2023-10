Debunked: Indias Aditya-L1-oppdrag søker å hente ut gull fra solen

Nylig har en video som hevder at India planlegger å hente gull fra solen ved å sende sitt Aditya-L1-oppdragsromfartøy gjort runder på sosiale medier. La oss fordype oss i påstanden og undersøke dens gyldighet.

En mengde kosmiske hendelser fører til dannelsen av tunge elementer, inkludert gull, i solen. For eksempel, når to fjerne nøytronstjerner kolliderer, skaper de intens ødeleggelse og rombølger. Disse kosmiske kollisjonene er katalysatorer for rask dannelse av tunge elementer som gull (kilde: Space.com nasa.gov ).