Forskere fra Ludwig Oxford har gjort en betydelig oppdagelse angående den mikroftalmi-assosierte transkripsjonsfaktoren (MITF) og hvordan den regulerer målgenene. MITF spiller en kritisk rolle i utviklingen av pigmentceller og er også assosiert med melanom, en type hudkreft. Funnene av denne studien, publisert i Nature Communications, avslører nøkkelinnsikt i mekanismene bak MITFs kontroll over genuttrykk.

Forskerne, ledet av Pakavarin Louphrasitthiphol og Colin Goding, fant at acetyleringen av en spesifikk lysinrest, K206, hemmer MITFs evne til å binde seg til DNA-elementer relatert til differensiering. Acetylering endrer MITFs DNA-bindingspreferanser ved å modifisere proteinene CBP/p300. Denne oppdagelsen gir verdifull innsikt i patologien til Waardenburg syndrom, en genetisk lidelse preget av pigmenteringsdefekter assosiert med en mutasjon i K206.

En annen bemerkelsesverdig observasjon fra studien er at over 40 % av MITF-molekylene i kjernen forblir tett bundet til DNA, med utvidede oppholdstider på over 100 sekunder. Denne utvidede bindingsvarigheten antyder at MITF kan ha en rolle i å etablere og opprettholde spesifikke kromatinstrukturer i melanocytter, lik andre transkripsjonsregulatorer involvert i kromatinorganisering.

Å forstå mekanismene som regulerer MITFs målselektivitet og DNA-binding er avgjørende for å forstå utviklingen av melanom og veilede fremtidige terapeutiske strategier. Ytterligere forskning på dette området kan fokusere på å utforske de nøyaktige molekylære interaksjonene involvert i MITFs DNA-binding og acetylering, samt å undersøke bidraget fra andre faktorer til målselektiviteten. Slik kunnskap vil kunne bane vei for målrettede intervensjoner innen melanombehandling, samt andre sykdommer knyttet til pigmentcelleutvikling.

