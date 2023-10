Nanofotoniske elektronakseleratorer: Miniatyriserende partikkelakseleratorer

By

Et team av forskere har gjort betydelige fremskritt mot miniatyrisering av partikkelakseleratorer ved å utvikle nanofotoniske elektronakseleratorer. Disse nye akseleratorene, som er på størrelse med en databrikke, bruker lasere for raskt å øke hastigheten til elektroner. Den vellykkede akselerasjonen av elektroner ved hjelp av en nanoenhet bringer oss nærmere muligheten for direkte intern strålebehandling med bruk av endoskoper i fremtiden.

Partikkelakseleratorer er viktige verktøy i ulike bransjer, forskningsfelt og medisinsk sektor. Imidlertid er disse maskinene vanligvis store og krever en betydelig mengde plass. Bruken av laserbasert akselerasjon i en fotonisk nanostruktur tilbyr et mikroskopisk alternativ som i stor grad kan redusere kostnadene og enhetsstørrelsene.

Til nå har det ikke vært noen avgjørende bevis på betydelige energigevinster i nanofotoniske elektronakseleratorer. Imidlertid har et team av laserfysikere ved Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) med suksess demonstrert den første nanofotoniske elektronakseleratoren. Denne prestasjonen falt sammen med et lignende gjennombrudd av kolleger ved Stanford University.

Disse nanofotoniske akseleratorene er utrolig små, med strukturer som kun måler noen få nanometer i størrelse. Forskerne var i stand til å akselerere elektroner i disse strukturene målbart ved hjelp av ultrakorte laserpulser. Selv om dette kan virke som en beskjeden prestasjon, er det en betydelig milepæl innen akseleratorfysikk.

Det endelige målet er å fortsette å øke energiforsterkningen og elektronstrømmen for å lage partikkelakseleratorer på en brikke egnet for medisinske applikasjoner. For å oppnå dette må forskerne utvide strukturene eller plassere flere kanaler ved siden av hverandre.

Kolleger ved Stanford University jobber også med realiseringen av «Accelerator on a chip» i samarbeid med FAU-teamet. Den felles innsatsen er finansiert av Gordon og Betty Moore Foundation.

