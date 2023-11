Avdekke de gigantiske eldgamle lampreyene: Innsikt i utviklingen av et heftig rovdyr

Forskere har nylig gjort en bemerkelsesverdig oppdagelse i Nord-Kina, og avdekket fossilene til to lamprey-arter som trivdes for omtrent 160 millioner år siden. Disse fossilene kaster lys over den spennende utviklingen til disse eldgamle fiskene, og avslører at de allerede hadde forvandlet seg til formidable rovdyr med kjevelengder, som vokste over ti ganger større enn deres tidligste slektninger.

Lampreys, ofte referert til som «levende fossiler», har en rik evolusjonshistorie som går tilbake til 360 millioner år. Disse skapningene har forblitt relativt uendret gjennom denne omfattende perioden, og har gitt dem deres velfortjente kallenavn. Mens moderne lampreyer kan bli opptil en meter lange, var deres paleozoiske forfedre bare noen få centimeter lange. En av de nylig oppdagede eldgamle lamprey-artene, kalt Yanliaomyzon occisor, målte mer enn 64 centimeter (25 tommer) fra tupp til hale, noe som illustrerer den betydelige veksten som disse fiskene gjennomgikk over tid.

Fossilene ble funnet i den terrestriske Yanliao Biota, et sted i Nord-Kina kjent for sine bemerkelsesverdig godt bevarte Lagerstätte-fossiler. Disse fossilene gir en unik mulighet for paleontologer til å dykke dypere inn i evolusjonshistorien og forfedrenes fôringsbiologi til moderne lampreyer.

Forskerteamet, ledet av Feixiang Wu fra det kinesiske vitenskapsakademiet, gjennomførte en omfattende analyse av de to lamprey-artene ved å bruke avanserte teknikker som røntgenmikrodatamatisert tomografi, som gjorde dem i stand til å visualisere fossilene i intrikate 3D-detaljer. Ved siden av sine nære slektninger tilhører hagfish, lampreys den særegne gruppen av levende kjeveløse virveldyr. Disse bemerkelsesverdige marine skapningene ligner ål, og deler lange og skjellløse kropper. Det er imidlertid viktig å merke seg at ål er mye nyere arter, og har innovative funksjoner som kjever og bein.

I motsetning til andre fisker som bruker kjever til fôring, har lampreyer en sirkulær, skarptennet munn som lar dem suge blodet fra byttet sitt. Lamprey er blant de tidligste kjente virveldyrene, og deres fôringsatferd har betydelig vekt i studiet av virveldyrs evolusjon. Som Wu, Janvier og Zhang forklarer i sin publiserte artikkel, fester lampreyer seg fast til verter eller bytter og spiser ved enten å konsumere blod eller kutte av vev ved å bruke den tannede munnsugen.

Til tross for deres betydning for å forstå virveldyrs evolusjon, har det å tyde den evolusjonære historien til lamprey vist seg utfordrende på grunn av den begrensede tilgjengeligheten av fossiler. Det er fortsatt uklart nøyaktig når lampreyer utviklet komplekse tenner for mating, da deres tidlige kolleger manglet det første larvestadiet som ble observert i moderne lampreyers livssyklus, der eggene deres klekkes som blinde, ormlignende skapninger som graver seg ned i silt.

Den nyfunne jura-lamprey-arten gir verdifulle ledetråder om fôringsatferden og livssyklusen til eldgamle lampreyer. Den større størrelsen på disse artene gjorde dem sannsynligvis i stand til å migrere lengre avstander, utvide rekkevidden, legge flere egg og tilpasse seg saltvannsmiljøer mer effektivt.

Gjennom grundig undersøkelse oppdaget forskerne også skjelettrester, inkludert tenner, kjevebein og til og med hodeskallene til uidentifiserte beinfisker, inne i tarmkanalene til begge fossile arter. Disse restene indikerer sterkt de gamle lampreyenes kjøttspisevaner, noe som gjør dem til de eldste registreringene av lampreyer med en tydelig spesifisert fôringsmodus.

Studien omstøter tidligere antakelser om den biogeografiske kilden til moderne lampreyer, og peker på den sørlige halvkule som deres sannsynlige opprinnelse. Den fremhever viktigheten av fossilene for å bygge bro over evolusjonære gap, og gir ny innsikt i opprinnelsen og rovdriften til disse forbløffende skapningene. Funnene er publisert i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Nature Communications.

Spørsmål og svar

1. Hva er lampreyer?

Lamprey er eldgamle fiskearter kjent for sitt kjeveløse, ållignende utseende og unike fôringsatferd, som innebærer å suge blodet til andre fisker.

2. Hvor gamle er lampreyer?

Lampreys har eksistert i omtrent 360 millioner år, og har gitt dem betegnelsen "levende fossiler" på grunn av deres lille evolusjonære endring over tid.

3. Hva avslørte de nylige fossilfunnene om lampreyer?

Fossilene som ble avdekket i Nord-Kina antyder at lamprey allerede hadde utviklet seg til store rovdyr for over 160 millioner år siden, og vokste mer enn ti ganger lengre enn deres tidligste forfedre.

4. Hvordan ble fossilene analysert?

Forskerne brukte mikro-datastyrt røntgentomografi for å visualisere fossilene i 3D-detaljer, slik at de kunne få innsikt i de gamle lampreyenes struktur og egenskaper.

5. Hvor ble fossilene funnet?

Fossilene ble oppdaget i den terrestriske Yanliao Biota i Nord-Kina, et kjent sted kjent for godt bevarte fossiler.

6. Hva er betydningen av fossilfunnene?

Fossilene gir verdifull informasjon om den evolusjonære historien og fôringsbiologien til lampreyer, og kaster lys over deres eldgamle opprinnelse og rovdrift.

7. Hva fant forskerne inne i de gamle lampreyenes tarmkanaler?

Forskerne oppdaget skjelettrester, inkludert tenner, kjevebein og uidentifiserte beinfiskehodeskaller, noe som indikerer at disse eldgamle lampreyene hadde en kjøttspisende diett.

8. Hva er den biogeografiske kilden til moderne lampreyer?

I motsetning til tidligere antakelser, antyder studien at den sørlige halvkule er den sannsynlige biogeografiske kilden til moderne lampreyer.