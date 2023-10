Et revolusjonerende gjennombrudd: DeepMB muliggjør optoakustisk bildebehandling av høy kvalitet i sanntid

Forskere har gjort en banebrytende oppdagelse innen medisinsk bildebehandling, og adresserer den langvarige utfordringen med å få bilder av høy kvalitet raskt ved hjelp av multispektral optoakustisk tomografi (MSOT). MSOT er en banebrytende teknologi som har potensial til å diagnostisere og evaluere ulike sykdommer som brystkreft og muskeldystrofi. Imidlertid har den tidkrevende behandlingen som kreves for å generere detaljerte bilder begrenset den kliniske nytten.

For å overvinne denne utfordringen har forskere utviklet DeepMB, et rammeverk for dyp læring som muliggjør optoakustisk avbildning av høy kvalitet i sanntid. DeepMB bygger bro mellom hastigheten på sanntidsbildebehandling og bildekvaliteten oppnådd gjennom modellbasert rekonstruksjon. Den oppnår dette ved å representere modellbasert rekonstruksjon ved bruk av et dypt nevralt nettverk.

Det som skiller DeepMB er dens imponerende ytelse. Ved å trene systemet på syntetiserte optoakustiske signaler og grunnsannhetsbilder laget gjennom modellbasert rekonstruksjon, har forskerne oppnådd nøyaktig optoakustisk bilderekonstruksjon på bare 31 millisekunder per bilde. Dette er omtrent 1000 ganger raskere enn state-of-the-art algoritmer, samtidig som det praktisk talt ikke opprettholder noe tap i bildekvalitet, som bekreftet gjennom kvalitative og kvantitative evalueringer av et mangfoldig datasett med in vivo-bilder.

Implikasjonene av DeepMB er dyptgripende. Den lover å gi klinikere umiddelbar tilgang til høykvalitets MSOT-bilder uavhengig av pasientens tilstand eller området på kroppen som skannes. Dette gjennombruddet åpner for muligheten for multispektral kontrastavbildning med høy oppløsning gjennom håndholdt optoakustisk tomografi som blir en rutinemessig del av klinisk praksis. Den har potensial til å transformere medisinske studier og pasientbehandling ved å utstyre helsepersonell med et kraftig verktøy for å stille mer nøyaktige diagnoser og gi overlegen behandling.

Avslutningsvis representerer DeepMB et betydelig fremskritt innen optoakustisk bildebehandling. Dens allsidighet strekker seg utover MSOT til andre bildebehandlingsmodaliteter som ultralyd, røntgen og magnetisk resonansavbildning. Ettersom DeepMB fortsetter å utvikle seg, har den potensialet til å bli en hjørnestein i moderne medisinsk bildebehandling, og levere resultater av høy kvalitet med enestående hastigheter og revolusjonere feltet til det bedre.

