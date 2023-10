Avduking av den skjulte seismiske historien til Puget Sound

En banebrytende studie har kastet nytt lys over den eldgamle seismiske aktiviteten som formet Puget Sound-regionen, hjemmet til den travle byen Seattle. Forskere har lenge vært forundret over tidspunktet og omfanget av jordskjelv som skjedde for mer enn 1,100 år siden i området. Imidlertid har et team av forskere nå fastslått at to tilstøtende forkastninger opplevde seismisk aktivitet i løpet av en 6-måneders periode, noe som gir viktig innsikt i regionens fortid.

I stedet for å stole på tradisjonelle radiokarbondateringsmetoder, som ofte gir usikre resultater, vendte forskerne seg til en ukonvensjonell kilde: treringer. De analyserte de årlige vekstringene til douglasgrantrær som omkom under den eldgamle seismiske hendelsen og deretter ble begravd under gjørme eller nedsenket i vann. Ved å undersøke mønstrene i treringene nøye, oppdaget teamet at trærne fra forskjellige steder døde samtidig, noe som indikerte at Seattle- og Saddle Mountain-forkastningene sprakk i samme periode.

Studiens funn antyder to mulige scenarier: enten to nærliggende jordskjelv med styrker på 7.5 og 7.3 skjedde innen 6 måneder etter hverandre, eller et enkelt skjelv med en styrke på 7.8 påvirket begge forkastningene. I begge tilfeller var jordskjelvene svært ødeleggende og sammenlignbare i intensitet med det ødeleggende jordskjelvet i San Francisco i 1906. Denne innsikten gir ikke bare viktig informasjon for å forstå den tidligere seismiske aktiviteten i regionen, men har også betydelige implikasjoner for fremtidig jordskjelvplanlegging og bygningsdesign.

Kunnskapen oppnådd fra denne forskningen kan hjelpe forskere og ingeniører bedre å forberede seg på potensielle fremtidige jordskjelv i Puget Sound-regionen. Ved å forstå tidspunktet og intensiteten av tidligere jordskjelv, kan krisehåndteringsstrategier forbedres, og byggeforskrifter kan revideres for å ta hensyn til muligheten for store sjokk eller flere rygg-mot-rygg-skjelv. Denne studien markerer et stort skritt fremover i vår forståelse av den seismiske historien til Puget Sound og forsterker behovet for pågående forskning og beredskap i jordskjelvutsatte områder.

FAQ

1. Hvordan bestemte forskerne tidspunktet for de eldgamle jordskjelvene?

Forskerne undersøkte de årlige vekstringene til douglasgrantrær som omkom under den seismiske hendelsen. Ved å analysere mønstrene i treringene var de i stand til å fastslå at trærne fra forskjellige steder døde samtidig, noe som indikerer at jordskjelvene skjedde innen en 6-måneders periode.

2. Hva var de to mulige scenariene for jordskjelvene?

Basert på størrelsen på forkastningene estimerte teamet at enten to tettliggende jordskjelv med styrkene 7.5 og 7.3 skjedde innen 6 måneder etter hverandre, eller at et enkelt skjelv med en styrke på 7.8 påvirket begge forkastningene.

3. Hva er implikasjonene av denne forskningen for fremtidig jordskjelvplanlegging og bygningsdesign?

Funnene fra denne studien har betydelige implikasjoner for fremtidig jordskjelvplanlegging og bygningsdesign i Puget Sound-regionen. Kunnskapen oppnådd ved å forstå tidspunktet og intensiteten av tidligere jordskjelv kan hjelpe beredskapshåndteringsstrategier og byggeforskrifter bedre å forberede seg på potensielle fremtidige jordskjelv. Dette kan inkludere å vurdere muligheten for store sjokk eller rygg-mot-rygg-skjelv i bygningsdesign og revidere bakkebevegelseskart som brukes for byggeforskrifter.

