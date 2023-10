Bulk akustiske resonatorer muliggjør nøyaktig måling av akustisk energi

Forskere fra Harvard University og Purdue University har utviklet en strategi for å kontrollere og lese ut ledige silisiumstillinger inne i bulk akustiske resonatorer laget av 4H silisiumkarbid (SiC). Disse resonatorene, som forsterker eller filtrerer akustiske bølger, har forskjellige bruksområder, inkludert RF-telekommunikasjon og kvanteteknologier. Det har imidlertid vært en utfordring å nøyaktig måle den akustiske energien som er lagret i dem over tid. Forskernes strategi innebærer å stille inn frekvensene som absorberes eller forsterkes av defekter i resonatoren. De brukte en enhet kalt en lateral overtone bulk akustisk resonator (LOBAR), laget av 4H SiC, for å demonstrere spin-akustisk kontroll av ledige stillinger i silisium. De gjennomførte en frekvensspektrumanalyse og brukte optisk avlesning for å visualisere enhetens resonansmodus. Den ikke-invasive målingen muliggjør nøyaktig karakterisering av de akustiske egenskapene til mikroelektromekaniske systemer. Denne forskningen åpner for nye muligheter for å produsere pålitelige og høyytende signalbehandlingsenheter.

Bulk akustiske resonatorer er strukturer som forsterker eller filtrerer akustiske bølger og har applikasjoner i RF-telekommunikasjon og kvanteteknologier.

Kilde: Nature Electronics (DOI: 10.1038/s41928-023-01029-4)