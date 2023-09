Ekspansjonsmikroskopi: Fremme oppløsningen til lysmikroskoper

Mikroskoper som bruker glasslinser og lys har vært en hjørnestein i laboratorieforskning i århundrer. Selv om det finnes kraftigere enheter som elektronmikroskoper, gjør deres høye kostnader og vedlikeholdskrav dem upraktiske for de fleste laboratorier. Som et resultat er konfokale mikroskoper, som bruker lys og linser til å forstørre objekter, det beste alternativet for mange forskere. Disse mikroskopene har imidlertid begrensninger når det gjelder å løse opp objekter nær bølgelengden til lyset som brukes, noe som fører til bildeforvrengning gjennom diffraksjon.

Mikroorganismer som bakterier, sopp og virus faller innenfor dette størrelsesområdet, noe som utgjør utfordringer for mikrobiologer og patologer som ønsker å studere og diagnostisere dem. For å overvinne disse hindringene har teknikken med ekspansjonsmikroskopi dukket opp i løpet av de siste åtte årene, noe som gjør det mulig for forskere å forbedre oppløsningen til konvensjonelle mikroskoper ved å utvide størrelsen på mikrobene som blir observert.

Ekspansjonsmikroskopi bruker en polyelektrolytthydrogel for å utvide prøvene. Disse gelene er svært absorberende og sveller når vann tilsettes. Prøvene, inkludert spesifikke biomolekyler som proteiner, er forankret til denne gelmatrisen. Når gelen sveller, utvides prøvene opp til fire ganger, noe som eliminerer forvrengningen forårsaket av diffraksjon.

Ekspansjonsmikroskopi møter imidlertid vanskeligheter med å sikre jevn utvidelse av prøver. Tilstedeværelsen av cellevegger i mange mikrober hindrer ekspansjon, sammen med behovet for spesifikke forankringstrinn for hvert biomolekyl, noe som gjør prosessen arbeidskrevende og restriktiv når det gjelder prøvetyper som kan utvides.

I juni 2023 utviklet et team av bioteknologiske forskere ledet av Yongxin Zhao ved Carnegie Mellon University en ny utvidelsesmikroskopiplattform kalt µMagnify. Denne plattformen brukte en hydrogel som universelt binder biomolekyler gjennom gelmatrisen, noe som resulterte i mer jevn utvidelse av prøver og utvide spekteret av organismer og vev som kan observeres. Likevel vedvarte to utfordringer: celleveggproblemet og evnen til å merke og identifisere spesifikke strukturer.

For å takle celleveggproblemet kombinerte forskerne varmebehandling med en cocktail av celleveggfordøyelsesenzymer, og oppnådde vellykket utvidelse av en rekke patogener og infisert vev, inkludert robuste bakterie- og soppbiofilmer.

Den andre utfordringen innebærer merking av proteiner for å identifisere nøkkelstrukturer eller proteiner i cellene under observasjon. Fluorescerende merking er ofte brukt, men tillater tradisjonelt bare et begrenset antall farger på grunn av overlappende bølgelengder. Zhaos team utviklet imidlertid en skyll-og-gjenta-tilnærming, som muliggjorde flere runder med merking i en enkelt prøve. Dette kombinert med den forbedrede bildeutvidelsen gir mulighet for visualisering av flere proteininteraksjoner og strukturer i 3D.

µMagnify-systemet tilbyr en kostnadseffektiv og enkel løsning for å forbedre kraften og allsidigheten til eksisterende konfokale mikroskoper. Med en estimert kostnad på $10 amerikanske dollar per prøve, kan laboratorier over hele verden ta i bruk denne teknikken. I ressursbegrensede regioner med høy forekomst av mikrobielle patogener, som Afrika sør for Sahara og Sørøst-Asia, har systemet et stort potensial. Forskerne utviklet til og med et virtuell virkelighetsprogram kalt ExMicroVR for visualisering av data, noe som letter samarbeidsforskning mellom flere forskere på samme prøve.

