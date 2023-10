Ny teknologi kan redusere lysforurensning og gjenopprette klar utsikt over nattehimmelen

By

En ny gatelyktteknologi er utviklet som kan bidra til å dempe problemet med lysforurensning og gjenopprette klar utsikt over nattehimmelen for astronomer. Lysforurensning, forårsaket av utstrakt bruk av skarpe LED-lys, har vært en økende trussel mot astronomiske observatorier over hele verden. Disse energieffektive LED-lysene bruker mindre strøm enn tradisjonelle glødelamper, men er mye lysere, noe som får himmelen til å gløde med økt intensitet når de er installert i byer.

Som et resultat ser mange observatorier som en gang var plassert i mørke, avsidesliggende områder nå færre stjerner på grunn av overdreven lysspredning gjennom jordens atmosfære. Dette problemet har oppveid fremskritt innen teleskopteknologi. En fersk studie viste at stjerner forsvinner fra himmelen med en gjennomsnittlig hastighet på 10 % per år.

Den tyske oppstarten StealthTransit har nylig testet en potensiell løsning for dette problemet. Selskapets teknologi, kalt DarkSkyProtector, består av tre komponenter: en enhet som får LED-lys til å flimre med en umerkelig frekvens, en GPS-mottaker, og en spesialdesignet teleskopkamerautløser som kan blinke synkronisert med LED-lysene. Ved å åpne lukkeren kun i de korte øyeblikkene når LED-lysene er slått av, kan teknologien redusere uønsket himmelglød betraktelig i astronomiske bilder.

Eksperimenter utført ved et observatorium i Kaukasus-fjellene i Russland viste at DarkSkyProtector kunne redusere himmelgløden i bilder med imponerende 94 %. Denne teknologien har potensial til å gjøre alle typer lys astronomivennlig, inkludert utendørsreklame og innendørs belysning. Den kan filtrere ut lys fra nærliggende byer og landsbyer samt fra selve observatoriet.

StealthTransit uttalte at de fleste eksisterende LED-lys kan fungere i blinkende modus, og nye lamper designet spesielt for å beskytte nattehimmelen ville ikke være dyrere enn dagens LED-teknologi. Det eneste kostbare elementet i systemet er den lette og smidige teleskoplukkeren, som må blinke omtrent 150 ganger i sekundet. Selskapet håper å gjøre denne teknologien tilgjengelig for større teleskoper i nær fremtid.

Selv om det fortsatt er i prototypestadiet, har StealthTransit som mål å ha et kommersielt levedyktig produkt for verdens beste teleskoper i løpet av de neste fem til syv årene.

kilder:

– Space.com – “Ny gatelyktteknologi kan gjøre netter mørke igjen for astronomer”