Skjuler det en niende planet i vårt solsystem?

Spennende bevis har dukket opp for eksistensen av en niende planet i solsystemet vårt, ifølge en studie publisert i The Astronomical Journal. Oppgaven utforsker de særegne banene til objekter i det fjerne Kuiperbeltet, et skiveformet område utenfor Neptun som er hjemsted for dvergplaneter og tallrike trans-neptunske objekter (TNO). Mens det har vært tidligere påstander om eksistensen av en niende planet basert på observasjoner av TNO-er som Sedna, presenterer denne nye forskningen et annet perspektiv.

Studien antyder at Sednas svært eksentriske og langstrakte bane, sammen med de skrå banene til andre TNO-er, kan forklares med tilstedeværelsen av en planet på størrelse med jorden. Datasimuleringer indikerer at denne hypotetiske planeten må være 1.5-3 ganger jordens masse og lokalisert 250-500 ganger avstanden mellom jorden og solen. Dens bane ville også være skråstilt med 30° til planet til solsystemet, et fenomen referert til som "Kuiper Belt Planet-scenarioet."

Oppdagelsen av en planet på størrelse med jorden i det ytre solsystemet ville ha dype implikasjoner for planetarisk vitenskap. Det ville kreve en revurdering av definisjonen av en planet, og potensielt etablere en ny klasse av planeter. Videre vil teorier om solsystemdannelse og planetutvikling trenge revisjon.

Teorien kan testes ved å søke etter en klynge av TNO-er på omtrent 150 ganger avstanden mellom jorden og solen. Påvisningen av slike objekter vil tjene som bevis for eksistensen av den niende planeten. Selv oppdagelsen av noen få nye TNO-er kan revolusjonere vår forståelse av solsystemets opprinnelse.

Avslutningsvis presenterer muligheten for en niende planet i vårt solsystem en spennende vei for videre utforskning og revurdering av vår kunnskap om de ytre delene av vårt himmelske nabolag.

kilder:

– The Astronomical Journal: [kildenavn]

– Samtalen: [kildenavn]