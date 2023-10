Søker etter forbindelser mellom raske radioutbrudd og gravitasjonsbølger

Sammendrag: Astronomer har lenge vært fascinert av raske radioutbrudd, intense glimt av radiobølger som varer bare en brøkdel av et sekund, men som frigjør like mye energi som solen gjør på årevis. Disse utbruddene har flere potensielle forklaringer, inkludert sterkt magnetiserte nøytronstjerner, kollisjoner av tette stjerner eller andre eksotiske fenomener. For å finne ut hvilke teorier som er riktige, har forskere vendt seg til gravitasjonsbølgeteleskoper for å se etter sammenhenger.

Gravitasjonsbølger, som er krusninger i universets stoff, kan gi tilleggsinformasjon om raske radioutbrudd. I motsetning til elektromagnetiske signaler som lys eller radiobølger, passerer gravitasjonsbølger upåvirket gjennom materie. Astronomer har allerede oppdaget gravitasjonsbølger fra kolliderende systemer av kompakte stjerner og er klar over at raske radioutbrudd også kan produsere gravitasjonsbølgesignaler.

I en ny studie publisert i The Astrophysical Journal, kryssrefererte forskere data fra dusinvis av raske radioburst-observasjoner med informasjon fra gravitasjonsbølgeteleskoper. Ved å estimere avstanden og plasseringen av hvert raskt radioutbrudd, søkte forskerne etter gravitasjonsbølgesignaler rundt tid og himmelposisjon for hver hendelse.

Selv om forskerne ikke oppdaget noen avgjørende sammenhenger mellom raske radioutbrudd og gravitasjonsbølger i denne studien, ga det nærmeste utbruddet i prøven verdifull innsikt. Mens avstanden til utbruddet forblir usikker, nærmer det følsomme området av gravitasjonsbølgedetektorer seg, noe som får forskere til å tro at gravitasjonsbølgekilder kan utgjøre en liten brøkdel av raske radioutbrudd.

Denne studien fremhever viktigheten av å bruke flere observasjonskanaler og data for å avdekke mysteriene til astrofysiske fenomener. Ytterligere forskning og samarbeid mellom radioastronomer og gravitasjonsbølgeastronomer kan bringe oss nærmere å forstå opprinnelsen til raske radioutbrudd og gravitasjonsbølgenes rolle i produksjonen av dem.

Definisjoner:

– Raske radioutbrudd: Intense glimt av radiobølger fra verdensrommet som varer i svært kort tid, men sender ut like mye energi som solen gjør på årevis.

– Gravitasjonsbølger: krusninger i romtidens struktur forårsaket av akselerasjon av massive objekter. De ble spådd av Einsteins generelle relativitetsteori og ble først oppdaget direkte i 2015.

– Elektromagnetiske signaler: Bølger av elektriske og magnetiske felt som forplanter seg gjennom rommet, som lys, radiobølger og røntgenstråler.

kilder:

– *The Astrophysical Journal*: Studie om kryssreferanser av raske radioutbrudd og gravitasjonsbølgedata.