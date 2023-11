Ny tilnærming: Kinesiske forskere utvikler robotisk AI-kjemiker for å trekke ut oksygen på Mars

NASAs Perseverance-rover skrev nylig historie ved å lykkes med å utvinne oksygen fra CO2 i Mars-atmosfæren, men kinesiske forskere tar en annen tilnærming for å takle oksygenforsyningsutfordringen. I en banebrytende artikkel publisert i Nature Synthesis utvikler forskere fra University of Science and Technology i Kina et automatisert system som bruker solenergi til å produsere oksygen fra vann fra mars.

Mens elektrolyse er en vanlig metode på jorden for å trekke ut oksygen fra vann ved å kjøre en elektrisk strøm gjennom det, utgjør Mars unike utfordringer på grunn av forskjellige forhold. De kinesiske forskerne søker å bruke katalysatorer for å overvinne denne hindringen. Men letingen etter de riktige katalysatorene på Mars er ingen liten oppgave, med over tre millioner mulige alternativer tilgjengelig.

For å takle dette problemet har forskerteamet utviklet et helautomatisert, robotisk AI-system som er i stand til å gjennomføre hele prosessen uten menneskelig innblanding. Dette systemet bruker prøver av Mars-meteoritter som råstoff for analyse og syntese av potensielle katalysatorer, optimalisering og testing. Ved å utnytte robotikk og AI har forskerne fremskyndet prosessen betydelig, som ville tatt mennesker anslagsvis 2,000 år å fullføre ved bruk av tradisjonelle prøving-og-feilmetoder.

Bruken av robotkjemi for utenomjordisk utforskning er ikke ny. Tidligere forskning har vist suksessen til autonome roboter i å takle komplekse kjemiske rom. I en bemerkelsesverdig studie fra 2020 brukte forskere en mobil robot til å søke etter forbedrede fotokatalysatorer for hydrogenproduksjon fra vann.

I denne proof of concept-studien leverte det automatiserte systemet med suksess en eksepsjonell katalysator bestående av flere metaller. Katalysatoren demonstrerte effektivitet i å katalysere oksygenutviklingsreaksjonen og var i stand til å operere ved den typiske overflatetemperaturen på Mars.

Dette gjennombruddet innen automatisert materialoppdagelse og syntese har et enormt potensial for fremtiden til Mars-utforskning. Forskerne ser for seg at den etablerte protokollen og systemet kan fremme ikke bare utvinningen av oksygen, men også syntesen av kjemikalier for okkupasjon og utforskning av utenomjordiske planeter.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Spørsmål: Hvordan hentet NASAs Perseverance-rover oksygen fra Mars?

A: NASAs Perseverance-rover hentet oksygen fra CO2 i Mars-atmosfæren ved hjelp av en kompleks prosess.

Spørsmål: Hvordan forholder kinesiske forskere seg til utfordringen med å utvinne oksygen på Mars?

A: Kinesiske forskere utvikler et automatisert system som bruker solenergi til å produsere oksygen fra vann fra mars, og bruker katalysatorer for å overvinne utfordringene i forhold til mars.

Spørsmål: Hvorfor er det en betydelig utfordring å finne den riktige katalysatoren på Mars?

A: Mars tilbyr over tre millioner potensielle katalysatoralternativer, noe som gjør det upraktisk for mennesker å søke gjennom dem manuelt på grunn av kommunikasjonsforsinkelsen mellom Mars og Jorden.