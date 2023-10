En fantastisk himmelhendelse: Den ringformede solformørkelsen

En ringformet solformørkelse skal finne sted 14. oktober, og skape et fantastisk skue for observatører i Nord-, Sentral- og Sør-Amerika. Dette himmelfenomenet tilbyr en sjelden mulighet for forskere til å studere den intrikate dynamikken i solsystemet. Peg Luce, fungerende direktør for Heliophysics Division ved NASA-hovedkvarteret, beskriver det som "ærefrykten og vidunderet ved å se en vakker ring av ildformørkelse."

Begrepet "ildring" refererer til utseendet til ringformede solformørkelser. I motsetning til totale solformørkelser, er månen plassert på det fjerneste punktet i sin bane fra jorden under en ringformet formørkelse, så den kan ikke blokkere solen fullstendig. I stedet danner solens brennende lys en ring rundt månens skygge, og skaper en slående visuell effekt.

Den ringformede solformørkelsen vil begynne klokken 9:13 PT i USA, og starter fra Oregon-kysten og krysser til Texas' Gulf Coast. Det vil være synlig i stater som Oregon, Nevada, Utah, New Mexico, Texas, California, Idaho, Colorado og Arizona. Formørkelsen avsluttes klokken 12:03 CT.

Etter å ha forlatt USA, vil formørkelsen fortsette sin reise over Mexico, Belize, Honduras, Panama og Colombia før den når endepunktet utenfor Atlanterhavskysten av Sør-Amerika i Natal, Brasil.

For de som ikke kan være vitne til formørkelsen direkte, vil NASA gi en direktesending av arrangementet, som viser utsikt fra forskjellige steder i USA.

Under den ringformede formørkelsen vil observatører være vitne til flere faser av hendelsen. I utgangspunktet vil en halvmåneformet delvis formørkelse inntreffe når månen begynner å passere foran solen. Omtrent en time og 20 minutter senere vil månen rette seg direkte med solen, og skape ildringen, også kjent som ringformighet. Avhengig av observatørens plassering vil denne fasen vare mellom ett og fem minutter. Himmelen vil bli mørkere, men ikke så mørk som under en total solformørkelse, og dyr kan vise atferd som er typisk for skumring.

For å observere den ringformede formørkelsen på en sikker måte, er det avgjørende å bruke sertifiserte formørkelsesbriller eller håndholdte solbriller. Vanlige solbriller eller optiske enheter som kameraer, teleskoper eller kikkerter gir ikke tilstrekkelig beskyttelse og kan fortsatt tillate skadelige solstråler å nå øynene.

Denne himmelske hendelsen er en sjelden forekomst, og den neste ringformørkelsen i denne regionen vil ikke skje før i 2046. Så sørg for å ta de nødvendige forholdsregler og se dette fantastiske fenomenet trygt.

