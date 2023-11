Ny innsikt om skjebnen til dverggalakser i Melkeveien

By

Nylige funn utfordrer den langvarige oppfatningen om at dverggalakser rundt Melkeveien er eldgamle satellitter som varer i milliarder av år. En banebrytende studie som bruker data fra ESAs Gaia-satellitt, antyder at de fleste dverggalakser faktisk kan bli ødelagt relativt kort tid etter at de har kommet inn i den galaktiske haloen.

Tradisjonelt ble det antatt at dverggalaksene rundt Melkeveien inneholdt betydelige mengder mørkt stoff, og skjermet dem fra tidevannskreftene forårsaket av vår galakse gravitasjonskraft. Denne antakelsen var basert på observasjon av store hastighetsforskjeller mellom stjernene i disse dverggalaksene, tilskrevet påvirkningen av mørk materie.

De siste Gaia-dataene har imidlertid tegnet et annet bilde. Astronomer fra Paris Observatory-PSL, CNRS og Leibniz Institute for Astrophysics Potsdam har avdekket en ny forståelse av dverggalaksens dynamikk. De etablerte en korrelasjon mellom orbital energi og inntreden i haloen, noe som gjorde dem i stand til å bestemme den relative alderen til dverggalakser. Interessant nok var dverggalakser med høyere orbitalenergier, noe som tyder på nyere ankomster, utbredt sammenlignet med de med lavere energier.

Implikasjonene av denne oppdagelsen er betydelige. Overfloden av dverggalakser som kommer inn i haloen relativt nylig antyder at de har sin opprinnelse utenfor glorien. Disse nærliggende dverggalaksene er kjent for å inneholde betydelige mengder nøytral gass, som de til slutt mister når de kolliderer med den varme gassen som finnes i den galaktiske haloen. Denne voldelige interaksjonen induserer sjokk og turbulens som fundamentalt transformerer dverggalaksene.

Transformasjonen fra gassrike, rotasjonsdominerte galakser til gassfrie systemer fører til en ubalanse mellom deres gravitasjonsakselerasjon og hastighetene til stjernene deres. Følgelig kommer dverggalaksene ut av likevekt, noe som utfordrer de tidligere antakelsene om deres stabilitet. Paradoksalt nok blir mørk materies rolle usikker. Hvis mørk materie allerede hadde vært rikelig i dvergene, ville det ha forhindret deres transformasjon til galakser med tilfeldige stjernebevegelser.

Disse funnene reiser tankevekkende spørsmål for fremtidig forskning. Fraværet av likevekt byr på utfordringer med å estimere den dynamiske massen og innholdet av mørk materie til Melkeveiens dverger. I tillegg krever forståelsen av utbredelsen av dverggalakser som ikke er likevekt, å utforske alternative modeller og utarbeide observasjoner for å skille mellom ulike forklaringer.

FAQ:

Hva er en dverggalakse?

En dverggalakse er en liten type galakse som inneholder færre stjerner, gass og støv sammenlignet med større galakser som Melkeveien. De er ofte funnet i nærheten av større galakser.

Hva er mørk materie?

Mørk materie er en hypotetisk form for materie som ikke samhandler med lys eller andre former for elektromagnetisk stråling. Det antas å eksistere basert på dens gravitasjonseffekter på synlig materie. Mørk materie antas å utgjøre en betydelig del av den totale massen i universet.

Hvordan påvirker tilstedeværelsen av mørk materie dverggalakser?

Tradisjonelt ble mørk materie antatt å spille en avgjørende rolle i å stabilisere dverggalakser, og beskytte dem mot tidevannskrefter forårsaket av større galakser. Oppdagelsen av dverggalakser som ikke er i likevekt, utfordrer imidlertid denne antagelsen og reiser spørsmål om forholdet mellom mørk materie og dynamikken til disse systemene.