Forskere oppdager gen som driver vekst av rothår

Forskere ved Washington State University har identifisert et gen kalt 'BUZZ' som spiller en avgjørende rolle i veksten av rothår i planter. Rothår, som utvikler seg annerledes enn andre plantecelletyper, er viktige for næringsopptak og vannopptak. Studien antyder også at genet kan være involvert i hvordan planter lokaliserer og utnytter nitrater, en viktig kilde til nitrogen for plantevekst.

Utviklingen av rothår skjer i to stadier: celleskjebnebestemmelse og vekst. Epidermale celler kan enten bli typiske epidermale celler eller differensiere til rothårceller. Under utviklingen dannes det en bule på den typisk parenkymatøse epidermale cellen, som senere strekker seg gjennom spissvekst. Når tuppveksten når en jevn hastighet, slutter resten av epidermalcellen å vokse.

Forskerne fant at BUZZ-genet regulerer både hastigheten på rotvekst og lateral rotinitiering som svar på konsentrasjonen av nitrater i den omkringliggende jorda. De oppdaget at genet kommer til uttrykk på lave nivåer og har aldri blitt dokumentert før, noe som gjør det utfordrende å finne. Forståelse av hvordan planter kontrollerer nitratopptak og signalering er imidlertid avgjørende for å forbedre effektiviteten av nitrogenbruken i landbruket og den generelle nitrogensyklusen.

BUZZ-genet skrus opp som respons på nitrat, urea og ammoniakk, slik at røttene kan lokalisere nitrogen i jorda. Selv når nitrattilførselen er rikelig, fører tap av genet til en rotfenotype for søking. Denne sensitive og tett regulerte responsen indikerer betydningen av BUZZ-genet i plantens evne til å finne og bruke nitrat effektivt.

Å identifisere genet i en modellgressart som Brachypodium distachyon kan ha betydelige implikasjoner for landbruksprodukter som hvete, ris, mais og bygg. Disse avlingene er essensielle for global matproduksjon, og å forbedre deres evne til å skaffe og bruke nitrat kan ha en betydelig innvirkning.

Med oppdagelsen av BUZZ-genet og dets rolle i rothårvekst og næringsopptak, utforsker forskere nå hvordan planter bruker dette genet til å modulere utviklingen av nitrat og rotsystem. Funnene gir verdifull innsikt i mekanismene som ligger til grunn for plantevekst og har potensial for å forbedre landbrukspraksis og bærekraft.

Tidsreferanse:

Thiel A. Lehman, Miguel A. Rosas, Rhoda AT Brew-Appiah et al. BUZZ: et essensielt gen for vekst av rothår etter initiering og en formidler av rotarkitektur i Brachypodium distachyon. Ny fytolog. DOI: 10.1111/nph.19079

kilder:

– Forskere ved Washington State University oppdager plantegen for rot-hårvekst, næringsopptak (WSU Insider)

– Lehman, TA, Rosas, MA, Brew-Appiah, RAT, et al. BUZZ: et essensielt gen for vekst av rothår etter initiering og en formidler av rotarkitektur i Brachypodium distachyon. Ny fytolog.