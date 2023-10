The Shrinkage of Mercury: Frisk innsikt i planetens geologiske aktivitet

Planetforskere har lenge vært klar over at Merkur, den nærmeste planeten til solen, har krympet over milliarder av år. Ny forskning publisert i Nature Geoscience gir ny innsikt i den pågående svinn og geologisk aktivitet på planeten.

Mercurys indre har gradvis kjølt seg ned, noe som har fått det til å trekke seg sammen i volum. Som et resultat utvikler planetens overflate "skyvefeil", der ett område av terrenget skyves over tilstøtende terreng, likt rynker som dannes på et aldrende eple. Skarpene, eller kilometerhøye bakkene, på Merkurs overflate gir bevis på denne krympingen.

Alderen på Merkurs overflate kan bestemmes ved å telle tettheten av nedslagskratere. Skarpene, som er ganske gamle, indikerer at de har vært på plass i omtrent 3 milliarder år. Spørsmålet gjensto imidlertid om disse scarpene fortsatt er aktive i dag, eller om de har sluttet å bevege seg for lenge siden.

Studien avslørte at mange skarper har fortsatt å bevege seg inn geologisk i nyere tid, selv om de ble initiert for milliarder av år siden. Denne oppdagelsen ble gjort da en Ph.D. eleven la merke til små brudd kjent som "grabens" piggybacking på de strakte øvre overflatene av noen scarps. Disse grabenene antyder at skorpen har blitt bøyd når den er skjøvet over tilstøtende terreng, noe som får overflaten til å sprekke.

Grabenene er relativt små trekk, mindre enn 1 km brede og mindre enn 100 meter dype, noe som indikerer at de er yngre enn de gamle strukturene de sitter på. Basert på graden av uskarphet forårsaket av hagearbeid, er flertallet av graben estimert til å være mindre enn 300 millioner år gamle, noe som tyder på nyere bevegelse.

Studien identifiserte 48 store lobate scarps med bekreftede grabens og ytterligere 244 scarps med sannsynlige grabens. Disse funnene vil bli ytterligere bekreftet av bildesystemet på BepiColombo-oppdraget, et felles europeisk/japansk oppdrag som skal gå i bane rundt Merkur i 2026.

Månen, som også har opplevd avkjøling og sammentrekning, gir ytterligere bevis for nylig geologisk aktivitet. Analyse av måneskjelv registrert av seismometre etterlatt på månens overflate av Apollo-oppdrag viser at måneskjelv er gruppert i nærheten av lobate scarps. Detaljerte bilder av månens overflate fra bane avslører spor laget av steinblokker som spretter nedover skarpe ansikter, noe som indikerer nylige skjelv.

Selv om BepiColombo-oppdraget ikke vil gi seismiske data, kan dets detaljerte bilder avsløre steinblokker som fungerer som ytterligere bevis på nylige skjelv på Merkur. Denne forskningen gir verdifull innsikt i den pågående geologiske aktiviteten og krympingen av Merkur, og gir forskere en bedre forståelse av planetens utvikling over milliarder av år.

kilder:

– Nature Geoscience (tidsskrift)

– Samtalen (artikkel)