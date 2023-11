Salt: Å krydre eller ikke å krydre? En frisk titt på Cooking Steak

I motsetning til populær tro, foreslår en fysiker som ble matskribent, George Vekinis, at salt aldri bør legges på en biff før steking. Han argumenterer for at saltets osmotiske evne kan trekke ut for mye fuktighet fra kjøttet, noe som resulterer i en seig og uspiselig tekstur. Vekinis fraråder også å tilberede biff rett fra kjøleskapet, og tar til orde for et trinn før mikrobølgeovn for å varme kjøttet før steking.

Ifølge Vekinis er den optimale måten å tilberede biff på å steke den i mikrobølgeovn i ett til to minutter, avhengig av tykkelsen, og deretter raskt steke den på høy varme. Målet er å oppnå en svak reaksjon på overflaten og samtidig sikre at den indre temperaturen når minst 55-60 grader Celsius. Denne metoden lar biffen beholde sin saftighet og smak.

Vekinis understreker at medium-rare er det ideelle ferdighetsnivået for en biff. Dette resulterer i et litt rødt senter med et svidd og kokt ytre. Selv om han erkjenner at det er en personlig preferanse å tilsette en liten mengde olje i pannen, selv med ikke-klebende panner, tar han ikke til orde for bruk av salt som krydder.

Disse ukonvensjonelle synspunktene utfordrer anbefalingene til mange kjendiskokker, som Gordon Ramsay og Jamie Oliver, som promoterer sjenerøst å krydre biffer med salt før matlaging. Vekinis sitt perspektiv gir et nytt inntrykk av vitenskapen om å tilberede biff, og hans innsikt er detaljert i hans ferske bok, Physics in the Kitchen, som fordyper seg i de vitenskapelige prinsippene bak ulike matfenomener.

