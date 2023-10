Vulkansk aktivitet på den russiske Kamchatka-halvøya

I midten av oktober 2023 ble nabovulkaner på den russiske Kamchatka-halvøya sett bryte ut gjennom et bilde tatt av Operational Land Imager (OLI) på Landsat 8. Bildet avslører stratovulkanen Klyuchevskoy, som er den høyeste aktive vulkanen i Eurasia, som sender ut en liten mengde gass, damp og aske mot nordøst. Den klare koniske formen på fjellet og dets stigende skyer kaster skygger på snøen rundt, og skaper en følelse av tredimensjonalitet.

Tidligere i juni 2023 rapporterte Kamchatka Volcanic Eruption Response Team (KVERT) starten på Strombolian-utbrudd ved Klyuchevskoy. I juli ble det oppdaget en ny lavastrøm på dens sørøstlige flanke. Vulkanen fortsatte å oppleve eksplosive utbrudd, som resulterte i at varierende mengder aske ble sendt ut i atmosfæren. Flyfargekoden ble til tider hevet til oransje på grunn av aske- og gassutslippene. Frem til bildeopptaket ble aktiviteten ved Klyuchevskoy intensivert, med økte lavastrømmer og glødende materialer som skytes opp til 300 meter over kraterkanten.

En annen vulkan, Bezymianny, sendte også ut en vulkansk sky i løpet av denne tiden. Det er imidlertid mer utfordrende å skille i bildet på grunn av en skybank. Den 16. oktober observerte KVERT en økning i aktiviteten ved Bezymianny, inkludert skredskred og aske som ble blåst rundt 70 kilometer nordøst for vulkanen.

Kamchatka-halvøya er kjent for sin vulkanske aktivitet, og er hjemsted for over 300 vulkaner. Klyuchevskaya-området, avbildet på bildet, er spesielt utsatt for geologisk drama. Et astronautbilde tatt fra den internasjonale romstasjonen hadde også fanget tegn til nylige utbrudd fra både Klyuchevskoy og Bezymianny-vulkanene.

Kilde: NASA Earth Observatory-bilde av Wanmei Liang, ved hjelp av Landsat-data fra US Geological Survey. Historie av Lindsey Doermann.