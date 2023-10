NASAs James Webb-romteleskop tar bilder av Jet Stream på Jupiter

I juli 2022 brukte NASAs James Webb Space Telescope (JWST) sitt NIRCam (Near-Infrared Camera) for å fange fantastiske infrarøde bilder av Jupiter, den største planeten i solsystemet. Innenfor disse bildene gjorde forskere en forbløffende oppdagelse – en jetstrøm på de nordlige breddegrader like over Jupiters ekvator og over skytoppene. Denne jetstrømmen strekker seg over 4,800 kilometer (3,000 miles) og når hastigheter på 515 kilometer i timen (320 miles per time), noe som gjør den mer enn dobbelt så rask som en kategori 5-orkan på jorden.

Dette uventede funnet overrasket forskerne som var involvert i studien. Dr. Ricardo Hueso, hovedforfatter og foreleser ved Universitetet i Baskerland i Spania, uttrykte sin forbauselse, og uttalte at de tidligere uklare disene i Jupiters atmosfære nå fremstår som tydelige trekk som kan spores sammen med planetens raske rotasjon.

Jetstrømmens høye hastighet tilskrives Coriolis-effekten, som får planetariske kropper til å spinne raskere ved ekvatorene deres. Mens jorden snurrer med omtrent 1,600 kilometer i timen (1,000 miles per time) på ekvator, opplever Jupiters ekvator hastigheter på omtrent 43,000 kilometer i timen (28,273 miles per time). Disse ekstreme hastighetene bidrar til Jupiters rotasjonsperiode på 9 timer og 50 minutter ved ekvator og resulterer i kraftige vindstormer innenfor de massive skyene.

Forskerteamet stolte på data fra JWST for å observere Jupiters høye høyder, mens NASAs Hubble-romteleskop ga observasjoner av lavere høyder. Ved å analysere vindhastigheter i forskjellige høyder, kjent som vindskjær, fastslo forskerne at jetstrømmens hastighet avtok etter hvert som høyden minket i Jupiters atmosfære. Noen få miles under jetstrømmen ble vindhastighetene målt til 362 kilometer i timen (225 miles per time) og 402 kilometer i timen (250 miles per time).

Jupiters ekvatoriale stratosfære viser et komplekst, men repeterbart mønster av vind og temperaturer. Dr. Leigh Fletcher, en medforfatter av studien og professor i planetarisk vitenskap ved University of Leicester, antyder at den nylig oppdagede jetstrømmen kan være knyttet til dette oscillerende mønsteret. Fremtidige observasjoner vil bidra til å teste denne teorien og kaste lys over jetstrømmens variasjon i årene som kommer.

Dette er ikke første gang jetstrømmer er observert på Jupiter. I løpet av de tidlige 2010-årene oppdaget NASAs Cassini-romfartøy lignende aktivitet like over gassgigantens ekvator, med estimerte hastigheter på 523 kilometer i timen (325 miles per time).

Ved siden av jetstrømmen avslørte bildene tatt av JWST også Jupiters svake ringer, dens nordlige og sørlige nordlys, og to av dens mindre måner, Amalthea og Adrastea. Jupiters ringer ble først oppdaget av NASAs Voyager 1-romfartøy i 1979, og det er teoretisert at de ble dannet fra meteoroid-nedslag på en av Jupiters måner. I likhet med Jorden genererer Jupiters massive magnetfelt nordlyset, som er 20,000 1892 ganger sterkere enn jordens magnetfelt. Månene Amalthea og Adrastea ble oppdaget i henholdsvis 1979 og XNUMX, og går i bane rundt Io, en av Jupiters galileiske måner.

James Webb-romteleskopet vil fortsette å avdekke ny informasjon om Jupiters fascinerende egenskaper i årene som kommer. Forskere venter spent på fremtidige funn som vil bidra til vår kunnskap om denne gassgiganten.

