En ny studie antyder at Grønlandsisen er mer motstandsdyktig enn tidligere antatt

En fersk studie publisert i Nature har indikert at Grønlandsisen kan ha mer motstandskraft mot irreversibel nedgang enn tidligere antatt. Forskningen tyder på at selv om globale temperaturer stiger over 2-graders terskelen, noe som virker stadig mer sannsynlig på grunn av menneskedrevne klimaendringer, kan isdekket fortsatt unngå fullstendig kollaps hvis temperaturen synker relativt raskt etterpå.

Hovedforfatter Nils Bochow, forsker ved Norges arktiske universitet, understreker at selv om isdekket har vist uventet motstandskraft, er det grenser for dens evne til å tåle oppvarming. Hvis temperaturene overstiger 2-gradersgrensen betydelig etter 2100 eller holder seg litt over den i lengre perioder, blir muligheten for irreversibelt istap innen noen få tusen år nesten umulig å unngå. Imidlertid er det også et begrenset vindu for å dempe skaden, forutsatt at temperaturene reduseres innen en viss tidsramme.

Grønlandsisen har allerede bidratt med omtrent 20 % av økningen i globale havnivåer siden 2002, en andel som forventes å stige over tid. De siste årene har det blitt observert å reagere raskere på oppvarming enn klimamodeller forutsier. Innlandsisen vil fortsette å smelte og bidra med vann til havene, noe som ikke bare øker havnivået, men også påvirker viktige havstrømmer.

I motsetning til atmosfæren, som ville kjøles ned relativt raskt dersom karbonutslippene opphørte, har smeltingen av Grønlandsisen langsiktige konsekvenser. Hvert år med oppvarming låser i fremtiden smelter. Positive tilbakemeldingsmekanismer, der endringer i isdekket akselererer dens oppløsning, er en stor bekymring. Når isoverflaten smelter, blir den kortere og mer utsatt for varmere luft, noe som forsterker smelteprosessen.

Studien brukte forskjellige modeller og scenarier for å bestemme hvordan innlandsisen ville reagere på ulike temperaturøkninger frem til 2100. Resultatene viste at hvis temperaturene reduseres til omtrent 1.5 grader Celsius over førindustrielt nivå innen noen få århundrer eller enda raskere, vil innlandsisen. kan unngå å nå kritiske positive tilbakemeldingsterskler.

Muligheten for et "overshoot"-scenario, der temperaturen overstiger globale mål og deretter synker, kan oppstå hvis effektive teknologier for fjerning av karbon utvikles. Gjennomførbarheten av omfattende implementering er imidlertid fortsatt usikker.

Denne studien reiser viktige spørsmål om fremtiden til Grønlandsisen og understreker nødvendigheten av å ta tak i klimaendringer. Den nøyaktige terskeltemperaturen og interne prosesser som påvirker innlandsisens følsomhet krever ytterligere undersøkelser. Til syvende og sist vil handlingene som tas av mennesker avgjøre fremtiden til klimaet og følgelig skjebnen til isdekket.

