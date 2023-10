Forskere utvikler elektrisk metode for å endre elektronstrøm i kvantematerialer

Et team av forskere fra Penn State har gjort et betydelig gjennombrudd innen kvantematerialer ved å utvikle en ny elektrisk metode for å endre retningen på elektronstrømmen. Metoden deres, som har blitt demonstrert i materialer som viser den quantum anomalous Hall (QAH) effekten, kan ha implikasjoner for utviklingen av neste generasjons elektroniske enheter og kvantedatamaskiner.

QAH-effekten er spesielt lovende fordi den tillater elektronstrøm langs kantene av materialer uten energitap. Denne dissipasjonsfrie strømmen, også kjent som kiral kantstrøm, eliminerer tilbakespredning og kan skryte av kvantisert Hall-motstand og null langsgående motstand.

I denne studien designet forskerne en QAH-isolator med spesifikke egenskaper som optimerer elektronstrømmen. De påførte en 5 millisekunders strømpuls på isolatoren, noe som forårsaket en endring i materialets indre magnetisme og deretter endret retningen på elektronstrømmen. Denne evnen til å skifte retning er avgjørende for å maksimere informasjonsoverføring, lagring og gjenfinning i kvanteteknologier.

Den forrige metoden for å endre retningen på elektronstrømmen var avhengig av eksterne magneter, men denne tilnærmingen var ikke ideell for små elektroniske enheter som smarttelefoner. Forskerne oppdaget en praktisk elektronisk metode som ikke krever store magneter. Ved å øke tettheten til den påførte strømmen og begrense QAH-isolatorenhetene, oppnådde de svært høy strømtetthet, og byttet effektivt magnetiseringsretningen og elektrontransportretningen.

Forskerne sammenligner denne endringen fra magnetisk til elektrisk kontroll i kvantematerialer med overgangen i konvensjonell minnelagring fra eldre magnetisk-baserte metoder til nyere elektroniske metoder. De ga også en teoretisk tolkning av metoden deres og praktiske bevis for å støtte funnene deres.

Teamet jobber for tiden med måter å sette elektroner på pause mens de skrider frem for effektivt å slå systemet av og på. De undersøker også metoder for å demonstrere QAH-effekten ved høyere temperaturer.

Denne forskningen lover utviklingen av mer avanserte elektroniske enheter og realiseringen av kvantedatabehandlingspotensialet.

Kilde: Yuan, W., Zhou, LJ., Yang, K. et al. Elektrisk svitsjing av kantstrømmens chiralitet i kvanteanomale Hall-isolatorer. Nat. Mater. (2023). DOI: 10.1038/s41563-023-01694-y