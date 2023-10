Nytt AI-verktøy oppdager og klassifiserer supernovaer med automatisering

Et nytt, helautomatisert verktøy for kunstig intelligens (AI) kalt Bright Transient Survey Bot (BTSbot) har med suksess oppdaget, identifisert og klassifisert sin første supernova. Utviklet av et internasjonalt samarbeid ledet av Northwestern University, har BTSbot potensial til å øke hastigheten på analyse- og klassifiseringsprosessen av supernovaer betydelig ved å eliminere menneskelige feil.

Den nåværende praksisen innebærer at mennesker jobber sammen med robotsystemer for å oppdage og analysere supernovaer. BTSbot-teamet estimerte at mennesker har brukt rundt 2,200 timer på å visuelt inspisere og klassifisere supernovakandidater de siste seks årene. Ved å automatisere prosessen frigjør BTSbot verdifull tid for forskere til å fokusere på andre oppgaver og øke hastigheten på oppdagelsen.

Robotene og AI-algoritmene til BTSbot-systemet observerte, identifiserte og kommuniserte med et annet teleskop for å bekrefte oppdagelsen av en supernova, som markerte en betydelig milepæl. Det neste trinnet er å avgrense modellene, slik at robotene kan isolere spesifikke undertyper av stjerneeksplosjoner. Å fjerne mennesker fra loopen gir mer tid for forskerteamet til å analysere sine observasjoner og utvikle nye hypoteser.

For å utvikle AI-verktøyet trente teamet en maskinlæringsalgoritme ved å bruke over 1.4 millioner historiske bilder fra nesten 16,000 XNUMX kilder, inkludert bekreftede supernovaer og andre astronomiske fenomener. BTSbot ble deretter satt på prøve med en nylig oppdaget supernovakandidat, som den med suksess identifiserte og verifiserte. Når kandidaten ble bestemt til å være en Type Ia supernova, delte det automatiserte systemet oppdagelsen med det astronomiske samfunnet.

Dette gjennombruddet innen automatisering av deteksjon og klassifisering av supernovaer har potensial til å revolusjonere astronomifeltet ved å raskt øke hastigheten for oppdagelse og analyse. Ved å utnytte AI-teknologi kan forskere fokusere på å tolke dataene og utvikle nye teorier om opprinnelsen til disse kosmiske eksplosjonene.

Kilder: Northwestern University

Definisjoner:

Supernova: En supernova er en kraftig eksplosjon som skjer på slutten av livssyklusen til en massiv stjerne, noe som resulterer i frigjøring av en enorm mengde energi.

Automatisering: Bruk av maskiner eller programvare for å utføre oppgaver uten menneskelig innblanding.

Maskinlæring: En undergruppe av kunstig intelligens som gjør det mulig for systemer å lære av data og forbedre ytelsen uten å være eksplisitt programmert.