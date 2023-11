Nøytronstjernekollisjoner: en kosmisk trussel eller overdreven bekymring?

Forskere har nylig utført forskning for å bestemme de potensielle effektene av en nøytronstjernekollisjon nær Jorden. Mens studien antyder at slike kollisjoner, kjent som kilonovaer, kan få katastrofale konsekvenser for menneskeheten, er det ingen grunn til panikk ennå. La oss fordype oss i detaljene.

Nøytronstjernekollisjoner anses å være de mest voldelige og kraftige hendelsene i det kjente universet. Disse kollisjonene genererer utbrudd av gammastråler og kosmiske stråler, samtidig som de produserer elementer som er tyngre enn bly, som gull og platina. I tillegg sender de gravitasjonsbølger som bølger gjennom verdensrommet, som kan oppdages på jorden.

Studiens teamleder, Haille Perkins, og hennes kolleger fant at hvis en sammenslåing av nøytronstjerner skjedde innenfor omtrent 36 lysår fra Jorden, kan den resulterende strålingen potensielt føre til en hendelse på utryddelsesnivå. Gammastrålene som sendes ut fra fusjonen kan ødelegge jordens ozonlag, og utsette planeten for dødelige doser av ultrafiolett stråling fra solen.

Men før du drar til konklusjoner, er det viktig å merke seg at de dødelige effektene av kollisjoner med nøytronstjerner har et relativt smalt område. Direkte eksponering for gammastrålene krever et "direkte treff" fra en stråle som sendes ut av kollisjonen. Dessuten strekker den skadelige virkningen av gammastrålekokongen, som påvirker ozonlaget, seg til et område på bare rundt 13 lysår.

Bortsett fra gammastråler er det også røntgenutslipp kalt røntgenettergløden, som potensielt kan ionisere ozonlaget. Jorden må imidlertid være innenfor en avstand på omtrent 16.3 lysår fra ettergløden for at dette skal utgjøre en betydelig risiko.

Den farligste faktoren identifisert i studien er de svært energiske ladede partiklene, kjent som kosmiske stråler, som sprer seg bort fra kollisjonen i en ekspanderende boble. Hvis disse kosmiske strålene skulle treffe jorden, ville de fjerne ozonlaget, og etterlate planeten sårbar for ultrafiolett stråling i tusenvis av år.

Til tross for disse potensielle truslene, er nøytronstjernesammenslåinger ekstremt sjeldne hendelser. Perkins understreker at andre forekomster som solutbrudd, asteroidepåvirkninger og supernovaeksplosjoner er mer vanlige og utgjør en større risiko for jorden. Faktisk har forskere bare funnet ett potensielt kilonova stamfadersystem i Melkeveien så langt.

Mens forskningen fremhever de potensielle farene ved kollisjoner med nøytronstjerner, er det viktig å huske at den spesifikke sikkerhetsavstanden og de farligste komponentene fortsatt er usikre. Så foreløpig er det ingen grunn til å miste søvn på grunn av muligheten for en kollisjon med nøytronstjerner som vil gjøre slutt på livet på jorden.

Spørsmål og svar

Spørsmål: Hva er kollisjoner med nøytronstjerner?

A: Nøytronstjernekollisjoner oppstår når to utrolig tette kollapsede rester av døde stjerner, kjent som nøytronstjerner, smelter sammen.

Spørsmål: Hva er kilonovaer?

A: Kilonovaer er de kraftige hendelsene som er et resultat av kollisjoner med nøytronstjerner. De produserer utbrudd av gammastråler, kosmiske stråler og gravitasjonsbølger.

Spørsmål: Hvordan kan en kollisjon med nøytronstjerner påvirke Jorden?

A: Avhengig av nærheten til kollisjonen, kan en nøytronstjernesammenslåing potensielt føre til ødeleggelse av jordens ozonlag, og utsette planeten for dødelige doser av ultrafiolett stråling. I tillegg kan kosmiske stråler som sendes ut fra kollisjonen fjerne ozonlaget, og gjøre planeten sårbar for ultrafiolett stråling i en lengre periode.

Spørsmål: Bør vi være bekymret for muligheten for en nøytronstjernekollisjon?

A: Nøytronstjernekollisjoner er ekstremt sjeldne hendelser, og sannsynligheten for at en skal oppstå i umiddelbar nærhet til Jorden er minimal. Andre fenomener, som solutbrudd, asteroide-nedslag og supernovaeksplosjoner, utgjør en større risiko for planeten vår.