Astronaut Frank Rubio slår rekord for lengste romreise av en amerikaner

Astronaut Frank Rubio, innfødt i Miami, skal nå en stor milepæl ved å bli den amerikanske astronauten med historiens lengste romreise. Etter å ha uteksaminert fra NASAs astronautprogram i 2019, la Rubio ut på sin første romreise 21. september 2022. Fra og med torsdag vil han ha tilbrakt bemerkelsesverdige 371 dager i verdensrommet, og overgå den tidligere rekorden på 355 dager holdt av Mark Vande Hei . Rubios ekspedisjon har vært en blanding av utfordringer og belønninger, med emosjonelle øyeblikk og store profesjonelle prestasjoner.

I et intervju fra den internasjonale romstasjonen uttrykte Rubio sin takknemlighet for å representere sitt kontor og team i dette monumentale oppdraget. Han erkjente vanskeligheten med reisen, men fremhevet også oppfyllelsen og æren den ga ham. Rubios opprinnelige forventning var et seks måneder langt oppdrag, men på grunn av en kjølevæskelekkasje i romfartøyet han var ombord, ble en normal retur til jorden umulig. Som et resultat har den russiske romfartsorganisasjonen sendt et ubemannet romfartøy for å hente Rubio og de to kosmonautene han deler romstasjonen med.

Gjennom oppdraget brukte Rubio ulike mestringsmekanismer, inkludert å holde seg positiv, holde kontakten med sine kjære der hjemme og stole på støtten fra teamet hans. Til tross for utfordringene som står overfor, mener Rubio at når du forplikter deg til et oppdrag og gjennomgår de intense to årene med trening, tar en følelse av plikt og ansvar over.

Før han ble astronaut, tjente Rubio som oberstløytnant i den amerikanske hæren og fikk verdifull erfaring som kampsoldat og pilot. I tillegg har han en doktorgrad i medisin og er sertifisert som familielege og flykirurg.

Når han så frem til hans retur til jorden, erkjente Rubio at det ville ta tid før kroppen hans tilpasset seg tyngdekraften. Det kan ta alt fra to til seks måneder for ham å gjenvinne normal bevegelighet og bære vekten komfortabelt.

Rubios mest etterlengtede øyeblikk etter hjemkomsten dreier seg om å gjenforenes med familien, nyte roen i bakgården og nyte en frisk salat. Hans bemerkelsesverdige reise tjener som en inspirasjon for fremtidige romreisende og fremhever engasjementet og ofrene som astronauter har gjort for å fremme vitenskap og utforskning.

