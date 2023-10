Nye oppdagelser avdekker et flere tiår langt mysterium: Den skyldige bak Pine Tree Deaths

Furutrær i Sør-Afrikas Western Cape-provins har lidd av en mystisk rotsykdom i over fire tiår. Til å begynne med pekte forskerne fingrene mot den rotinfiserte Phytophthora cinnamomi, et patogen kjent for å forårsake skade på utallige plantearter. Videre etterforskning avslørte imidlertid at den sanne synderen var soppen Leptographium serpens, som ble transportert av insekter og ikke tidligere kjent i Sør-Afrika.

Til tross for tvil om L. serpens evne til å forårsake sykdommen, fortsatte forskerne sin søken etter svar. Ved å lagre prøver av de berørte trærne fra 1980-tallet, håpet de at fremskritt innen teknologi en dag ville gi et gjennombrudd. Den dagen kom i 2023 da DNA-sekvenseringsteknologi gjorde det mulig for molekylære mykologer å identifisere den sanne skyldige bak furudøden: Rhizina undulata.

R. undulata, også kjent som "kaffebrannsoppen", er beryktet for å forårsake tresykdom og død i Europa. Interessant nok aktiveres denne soppen av intens varme, for eksempel branner laget av campere som brygger kaffe i en skog. I Sør-Afrika er R. undulata ofte funnet etter skogbranner eller når trær ryddes fra plantasjer.

Utløseren som aktiverte R. undulata i Western Cape-plantasjene forblir et mysterium. Forskere spekulerer imidlertid i at den sandete og sure jorda som trærne ble plantet i kan ha spilt en rolle. Sur jord har vist seg å fremme R. undulata-vekst i laboratoriemiljøer. Varme som stråler ut fra kvartsbergarter i regionen kunne også ha aktivert soppen.

Å identifisere R. undulata som den sanne skyldige løser ikke bare et tiår langt mysterium, men gir også verdifulle data for å forstå soppens biologi. Denne kunnskapen kan føre til bedre kontrollstrategier i fremtiden, spesielt i andre furuplantasjer i Sør-Afrika.

Denne studien understreker viktigheten av pasientvitenskapelig undersøkelse og kontinuerlig utvikling av avanserte teknikker. Det fremhever også behovet for å bevare ulike soppkulturer i lengre perioder, da de kan ha uvurderlig innsikt og bidra til studiet av mikrober utover tradisjonelle artsbeskrivelser.

