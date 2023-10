Forskere oppdager potensiell mud Lake på Mars

Forskere har funnet bevis på det de tror en gang var en gjørmeinnsjø på Mars, som kan gi verdifulle ledetråder i letingen etter tegn på tidligere liv på planeten. Studien fokuserte på Hydraotes Chaos, en region med kaosterreng på Mars som består av fjell, kratere og daler. Forskere analyserte bilder tatt av NASAs Mars Reconnaissance Orbiter og identifiserte et flatt område i Hydraotes Chaos som viste tegn til sediment og gjørme som boblet opp fra under overflaten.

Studien antyder at for rundt 3.4 milliarder år siden brøt et system av akviferer i Hydraotes Chaos sammen, noe som førte til massive flom som avsatte store mengder sediment på overflaten. Dette sedimentet, hvis det undersøkes nøye, kan potensielt inneholde biosignaturer av tidligere liv på Mars. Forskerne mener at sedimentet i gjørmesjøen ble dannet for rundt 1.1 milliarder år siden, godt etter at Mars grunnvann sannsynligvis hadde forsvunnet og planeten var blitt ugjestmild.

I fremtiden håper forskerne å undersøke den gamle gjørmeinnsjøen videre for å finne ut når Mars kan ha vært beboelig og potensielt vert for liv. NASAs Ames Research Center utvikler et instrument kalt EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), som kan brukes til å teste bergarter for biomarkører, spesielt lipider. Det er overveielser å ta EXCALIBR på et fremtidig NASA-oppdrag til enten månen eller Mars, med Hydraotes Chaos som et potensielt landingssted for dette instrumentet.

Denne forskningen kaster nytt lys over muligheten for at Mars en gang kan huse liv og fremhever viktigheten av ytterligere utforskning og analyse av Mars terreng. Det gir spennende utsikter for fremtidige oppdrag som søker å avdekke mysteriene til Mars og potensielle tegn på tidligere liv.

Kilde: Naturvitenskapelige rapporter