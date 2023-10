Lysstyrken til Bluewalker 3-satellitten vekker bekymring blant astronomer

By

En nylig lansert satellitt kalt Bluewalker 3 overstråler nå nesten hver eneste stjerne på nattehimmelen, og forårsaker alarm blant astronomer. Lysstyrken til denne satellitten, sammen med det økende antallet lignende satellitter som skal skytes opp i fremtiden, kan ha irreversible effekter på studiet av kosmos.

I følge en studie publisert i tidsskriftet Nature fant en gruppe astronomer at Bluewalker 3 er lysere enn noe himmellegeme på nattehimmelen, bortsett fra syv stjerner, Månen, Jupiter og Venus. Studiens forfattere observerte Bluewalker 3 i 130 dager og konkluderte med at konstellasjoner av lyse og kunstige satellitter i lav jordbane kunne hindre astronomisk forskning.

Bluewalker 3 ble lansert i september i fjor av AST SpaceMobile, et telekommunikasjonsselskap som har som mål å tilby 5G-tilkobling uten behov for et mobiltårn. Satellittens lysstyrke overstiger imidlertid det anbefalte nivået satt av International Astronomical Union, noe som vekker bekymring blant astronomer.

En av studiens medforfattere, Siegfried Eggl, kommenterte trenden mot større og lysere kommersielle satellitter, og understreket behovet for reguleringer ettersom flere selskaper planlegger å lansere lignende flåter. AST SpaceMobile uttalte at de jobber med NASA og astronomigrupper for å møte bekymringene som er reist i studien.

Dette problemet med satellittinterferens er ikke nytt. I mars advarte forskere om potensielle forstyrrelser forårsaket av satellittflåter som SpaceXs Starlink, og ba om regler for å beskytte studiet av himmelen. Denne bekymringen går tilbake til 2019 da forskere først fremhevet muligheten for at satellittkonstellasjoner overskygger stjerner.

Studiens forfattere har ennå ikke svart på forespørsler om kommentarer om saken. Ettersom antallet satellitter i bane fortsetter å stige, er det fortsatt avgjørende å finne en balanse mellom teknologiske fremskritt og å bevare vår evne til å utforske og forstå universet.

