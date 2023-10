Nytt AI-system kan oppdage og klassifisere supernovaer

By

Et nytt AI-system, kjent som Bright Transient Survey Bot (BTSbot), er utviklet av forskere ved Northwestern University og andre institusjoner. Dette AI-systemet er i stand til autonomt å oppdage og klassifisere supernovaer, et av de mest fascinerende astronomiske fenomenene.

Tradisjonelt har det vært en arbeidskrevende oppgave å finne supernovaer som innebærer å søke manuelt gjennom enorme databaser. I løpet av de siste seks årene har mennesker brukt over 2,000 timer på å sjekke data samlet inn av spesialiserte supernovajegere. Denne tidkrevende prosessen kan brukes mer produktivt.

BTSbot er designet for å krype gjennom massive databaser og identifisere lyse lyspunkter som representerer supernovaer. Den er i stand til å analysere data samlet inn av Zwicky Transient Facility (ZTF) og andre supernovajegere i sanntid.

Når BTSbot oppdager en potensiell supernova, søker den å bekrefte dens eksistens og samler inn ytterligere data ved hjelp av automatiserte programmer, for eksempel robotteleskopet SED Machine ved Palomar-observatoriet. De innsamlede dataene sendes deretter til et annet program kalt SNIascore, som spesialiserer seg på å bestemme typen supernova basert på spektralanalyse.

Samarbeidet mellom BTSbot, SED Machine og SNIascore resulterte i den vellykkede avgjørelsen om at en supernova, kjent som SN2023tyk, var en Type Ia supernova. Denne typen oppstår når en binær partner eksploderer fullstendig. Forskerne var fornøyd med nøyaktigheten og hastigheten til BTSbots arbeid.

Selv om det fortsatt er tidlig for automatisert AI-assistert astronomi, er den potensielle effekten lovende. Evnen til å spare en betydelig mengde tid for studenter og professorer involvert i supernovaforskning er et verdig mål. Etter hvert som BTSbot blir mer integrert i det astronomiske samfunnet, er det stor forventning til funnene den kan avdekke med økt datainngang.

