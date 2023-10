Et innovativt gjennombrudd: Programmerbar fiber åpner nye muligheter innen tekstiler

By

En banebrytende utvikling av et team ved MIT, FibeRobo, har introdusert en programmerbar fiber som kan revolusjonere tekstilindustrien. Denne fiberen, kalt en termisk aktivert flytende krystall elastomer (LCE) fiber, har potensialet til å muliggjøre stille og responsive interaksjoner med formendrende grensesnitt innebygd i tekstiler.

I motsetning til tidligere formendrende fibre, krever ikke FibeRobo innebygde sensorer eller komplekse komponenter. I stedet trekker den seg sammen som svar på en økning i temperaturen og reverserer seg selv når temperaturen synker. Denne unike funksjonaliteten kan oppnås ved å koble fiberen med en ledende tråd, noe som muliggjør digital kontroll over formen til et tekstil gjennom påføring av elektrisk strøm.

Utviklingen av FibeRobo adresserer begrensningene til nåværende formendrende fibre, som først og fremst har vært begrenset til eksperimentelle omgivelser. For eksempel kan eksisterende fibre slutte å fungere etter bare noen få handlinger, ha begrensede sammentrekningsevner og mangle evnen til å reversere seg selv. Andre alternativer, for eksempel pneumatisk drevne enheter, krever bruk av luftkompressorer.

MIT-forskerne brukte en flytende krystallelastomer, som består av molekyler som flyter som væsker, men stables i periodiske krystallarrangementer. Ved å integrere disse krystallstrukturene i et elastisk nettverk, var de i stand til å lage en fiber som trekker seg sammen når den varmes opp og strekker seg tilbake til sin opprinnelige lengde når den avkjøles.

Det avgjørende var at forskerne var i stand til å nøyaktig kontrollere egenskapene til fiberen, som tykkelse og temperatur som den aktiveres ved, gjennom en nøye utformet kombinasjon av kjemikalier. Denne banebrytende forberedelsesmetoden tillater produksjon av LCE-fiber som er egnet for brukbare stoffer og trygt for menneskelig hud, en milepæl som ikke har vært mulig med tidligere LCE-fibre.

For å overvinne produksjonsutfordringer utviklet teamet en maskin som bruker 3D-printede og laserkuttede deler, sammen med grunnleggende elektronikk. Prosessen innebærer å varme opp LCE-harpiksen, ekstrudere den gjennom en dyse, herde den med UV-stråler, belegge den med olje, og til slutt utnytte pulver for å lette integreringen i tekstilproduksjonsmaskineri. Bemerkelsesverdig nok tar hele denne prosessen bare én dag og gir omtrent én kilometer brukbar fiber.

FibeRobo demonstrerer ikke bare potensialet for utbredt bruk i tekstilindustrien, men tilbyr også fordeler når det gjelder rimelighet. Fiberen kan produseres for så lite som 20 cent per meter, noe som gjør den omtrent 60 ganger billigere enn kommersielt tilgjengelige formendrende fibre.

Denne banebrytende teknologien har allerede vist potensialet sitt gjennom å lage en kompresjonsjakke for en hund som heter Professor. Ved å motta et Bluetooth-signal fra en smarttelefon, er jakken i stand til å "klemme" hunden, noe som gir komfort og lindrer separasjonsangst.

Implikasjonene av FibeRobo strekker seg utover tekstiler, med forskere som ser for seg bruken på forskjellige andre felt, fra robotikk til helsetjenester. Med sin lydløse og responsive natur, låser denne programmerbare fiberen opp et nytt rike av muligheter, og transformerer måten vi samhandler med hverdagslige gjenstander.

FAQ:

Spørsmål: Hva er FibeRobo?

A: FibeRobo er en programmerbar fiber utviklet av et tverrfaglig MIT-team som trekker seg sammen som svar på en økning i temperatur og reverserer seg selv når temperaturen synker.

Spørsmål: Hvordan skiller FibeRobo seg fra tidligere formendrende fibre?

A: FibeRobo krever ikke innebygde sensorer eller komplekse komponenter. Den kan aktiveres elektrisk ved hjelp av en ledende tråd, og gir digital kontroll over formen på et tekstil.

Spørsmål: Hva er fordelene med FibeRobo fremfor eksisterende alternativer?

A: FibeRobo adresserer begrensningene til nåværende formendrende fibre ved å tilby betydelige sammentrekningsevner, selvreversibilitet og lydløs drift. Det er også rimeligere, og koster bare 20 øre per meter.

Spørsmål: Hva er de potensielle bruksområdene til FibeRobo?

A: FibeRobo har implikasjoner innen tekstiler, robotikk, helsevesen og mer. Den kan brukes til å lage interaktive og tilpasningsdyktige objekter, og forbedre brukeropplevelsene i ulike domener.