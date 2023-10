Ceres: Unraveling the Mystery of its Organic Chemicals

Ceres, den største kroppen i hovedasteroidebeltet, fortsetter å forvirre forskere med sine spennende egenskaper og komplekse organiske kjemikalier. NASAs Dawn-oppdrag, som studerte Ceres og dens mindre motstykke Vesta, gjorde bemerkelsesverdige funn som antyder dvergplanetens opprinnelse og dens potensielle beboelighet.

I motsetning til Vesta, viser Ceres kryovulkanisk aktivitet, noe som tyder på tilstedeværelsen av vann og hydrerte mineraler. Oppdraget oppdaget også komplekse organiske stoffer på Ceres, bestående av hydrogen- og karbonatomer, som øker muligheten for livsbærende forhold på den iskalde verden.

Nyere forskning presentert på Geological Society of Americas GSA Connects 2023-møte fokuserer på opprinnelsen til Ceres organiske kjemikalier. Det er to konkurrerende teorier: kjemikaliene enten dannet in situ eller ble levert/modifisert av støt. Å forstå den sanne opprinnelsen til disse organiske stoffene kan gi innsikt i Ceres 'historie og dens potensielle beboelighet.

For å undersøke dette, utførte planetforsker Terik Daly og hans kolleger nedslagseksperimenter ved å bruke NASAs Ames Vertical Gun Range for å etterligne forholdene på Ceres. De oppdaget at organiske stoffer er mer utbredt enn først rapportert, og at de ser ut til å være motstandsdyktige mot påvirkninger med Ceres-lignende forhold.

Studien brukte også data fra Dawns kamera og bildespektrometer, og kombinerte dem for å få en bedre forståelse av Ceres organiske kjemikalier. Ved å ekstrapolere komposisjonsinformasjonen fra spektrometeret til kameraets høyere romlige oppløsning, var forskerne i stand til å kartlegge potensielle organisk-rike områder på Ceres, som viste en korrelasjon med eldre påvirkningsenheter og andre mineraler som indikerer vann.

Mens den nøyaktige opprinnelsen til Ceres' organiske stoffer fortsatt er usikker, gir disse funnene sterke bevis på at de ble dannet på selve Ceres. Å bestemme kilden til disse organiske kjemikaliene kan ytterligere avdekke mysteriene rundt Ceres 'historie og dens potensiale som en beboelig verden.

