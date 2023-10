Ny studie avslører akselerert istap i Øst-Antarktis

En fersk studie publisert i tidsskriftet Science Advances har avslørt at isbreer i Øst-Antarktis kan oppleve raskere istap i fremtiden enn tidligere antatt. Denne alarmerende tilbakemeldingssløyfen oppstår når isbreens smeltevann utløser ytterligere istap og bidrar til stigende havnivåer når planeten fortsetter å varmes opp.

Forskere har rapportert at den raske smeltingen av Vest-Antarktis ishyller nå kan være uunngåelig på grunn av menneskeskapt global oppvarming. Når de kombineres med andre nyere studier, tegner disse funnene et skremmende bilde av et raskt smeltende sørlig kontinent, og utgjør en betydelig risiko for livsendrende havnivåstigning over hele verden.

Studien fokuserte spesifikt på Denman- og Scott-breene i Øst-Antarktis, som holder nok is til å utløse omtrent fem fot havnivåstigning. Tidligere forskning har vist at når isbreer smelter, renner vannet under dem og ut i havet, og akselererer dermed issmelting og istap. Den nye studien inkorporerte denne tilbakemeldingssløyfen i simuleringer for å evaluere dens innvirkning på Antarktis smelting og havnivåstigning.

Ifølge funnene, hvis verden fortsetter å brenne planetvarmende fossilt brensel i en akselerert hastighet, kan isbreene passere en kritisk terskel nesten 25 år tidligere enn forventet, først og fremst på grunn av smeltevannsutslippet. I dette scenariet økte havnivåstigningen fra Denman- og Scott-breene med nesten 16 % ved utgangen av 2300 ved å inkludere tilbakekoblingssløyfen.

Det er avgjørende å merke seg at dagens klimamodeller ikke tar hensyn til dette ekstra istapet forårsaket av smeltevannsutslipp. Å inkludere dette fenomenet i fremtidige modeller er nødvendig for å få en mer nøyaktig forståelse av global havnivåstigning.

Hovedforfatter Tyler Pelle understreker viktigheten av å overvåke Øst-Antarktis ettersom det blir mer ustabilt, noe som utgjør en høyere risiko for havnivåstigning for kystsamfunn og lavtliggende øyer. Å forstå og håndtere disse istapsmønstrene er avgjørende for å dempe virkningene på fremtidige generasjoner, ettersom våre handlinger i dag påvirker klimaet betydelig i årene som kommer.

Studien har fått eksperter, som førsteamanuensis Jan De Rydt ved Northumbria University, til å gå inn for å inkludere subglacial utslipp i alle simuleringer av istap i Antarktis. Det planlegges videre forskning for å analysere dypet av isdekket og havet for å få en helhetlig forståelse av regionens fremtid.

kilde: CNN

Spørsmål og svar

1. Hvordan bidrar isbreer til stigende havnivå?

Isbreer bidrar til å øke havnivået når de smelter, og det resulterende vannet renner ut i havet.

2. Hva er en tilbakemeldingssløyfe?

En tilbakemeldingssløyfe refererer til en prosess der utdataene fra et system ytterligere påvirker dets input, og skaper et selvforevigende mønster.

3. Regner dagens klimamodeller for istap forårsaket av smeltevannsutslipp?

Nei, dagens klimamodeller tar ikke hensyn til det ekstra istapet forårsaket av smeltevannsutslipp. Dette fenomenet må inkluderes i fremtidige modeller for bedre å forutsi global havnivåstigning.

4. Hva er de potensielle konsekvensene av akselerert istap i Øst-Antarktis?

Akselerert istap i Øst-Antarktis utgjør en høyere risiko for havnivåstigning for kystsamfunn og lavtliggende øyer, noe som potensielt kan føre til ødeleggende innvirkning på menneskeliv og infrastruktur.

5. Hvordan kan vi håndtere virkningene av smeltende isbreer?

Å håndtere virkningene av smeltende isbreer krever reduksjon av klimagassutslipp, overgang til fornybare energikilder og iverksetting av tiltak for å tilpasse seg økende havnivå i sårbare områder.