Et fascinerende bilde tatt fra den internasjonale romstasjonen avslører den gåtefulle Trou au Natron, en vulkansk grop og brusinnsjø som ligger i den nordlige regionen Tsjad. Ovenfra har dette fengslende geologiske vidunderet en uhyggelig likhet med et spøkelsesaktig ansikt som stirrer mot himmelen. Forskere mener denne slående visuelle illusjonen er et resultat av skyggespill kastet av kanten av en kaldera, en type vulkansk krater som oppstår fra kraftige utbrudd eller overflatekollapser i et delvis drenert magmakammer.

Funksjonene som ligner "øyne" og en "nese" er faktisk slaggkegler - bratte, kjegleformede formasjoner som materialiserer seg rundt vulkanske ventiler. Disse slaggkjeglene er anslått å være relativt unge, og potensielt dannet i løpet av de siste få millioner eller til og med tusen år. Rundt "munnen" av ansiktet er en karakteristisk hvit skorpe laget av natron, en unik blanding av natriumkarbonat, natriumbikarbonat, natriumklorid og natriumsulfat. Geotermisk aktivitet i regionen får kildevann til å samle seg på overflaten, fordampe og frigjøre mineralrik damp, noe som resulterer i dannelsen av denne mineralskorpen.

Trou au Natron ligger sørøst for Tarso Toussidé – en slående vulkansk struktur med fumaroler og en aktiv stratovulkan – en av de mange vulkanske toppene som finnes i Tibesti-fjellene. Den avsidesliggende beliggenheten byr på utfordringer for vitenskapelig utforskning, men studier utført på 1960-tallet indikerer at Trou au Natron en gang var fylt med en issjø som strakte seg hundrevis av meter dyp for omtrent 14,000 2015 år siden. Bemerkelsesverdig nok nådde en ekspedisjon fra 120,000 ledet av den tyske forskeren Stefan Kröpelin ikke bare stedet, men samlet også fossiliserte vannlevende algeprøver som dateres tilbake rundt XNUMX XNUMX år.

Takket være satellittobservasjoner har vår forståelse av regionen utvidet seg betydelig. Forskere fra University of Cambridge brukte data fra Nasas Terra-satellitts ASTER-sensor for å konstruere en grov tidslinje for vulkansk aktivitet i området. Analysen deres har avslørt at Trou au Natrons formasjon er blant de nyere betydelige geologiske hendelsene i denne dynamiske regionen.

Det eteriske bildet merket ISS068-E-53507 ble tatt med et Nikon D5 digitalkamera utstyrt med en brennvidde på 500 millimeter. Den har blitt modifisert for å forbedre kontrasten og eliminere linseartefakter og er gjort tilgjengelig gjennom ISS Crew Earth Observations Facility og Earth Science and Remote Sensing Unit ved Johnson Space Center. Det internasjonale romstasjonsprogrammet understreker viktigheten av at astronauter fanger disse verdifulle jordbildene, og sikrer deres tilgjengelighet for vitenskapelig utforskning og offentlig opplysning.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Spørsmål: Hva er Trou au Natron?

A: Trou au Natron er en vulkansk grop og brusinnsjø som ligger i det nordlige Tsjad.

Spørsmål: Hva skaper den spøkelsesaktige ansiktsillusjonen i Trou au Natron?

A: Illusjonen skapes av skyggene som kastes av kanten av en kaldera, en type vulkansk krater.

Spørsmål: Hva er slaggkjegler?

A: Cinder-kjegler er bratte, kjegleformede åser dannet rundt vulkanske ventiler.

Spørsmål: Hva er den hvite skorpen som omgir "munnen" i ansiktet?

A: Den hvite skorpen består av natron, en saltblanding av natriumkarbonat, natriumbikarbonat, natriumklorid og natriumsulfat.

Spørsmål: Hvor gamle er slaggkjeglene i Trou au Natron?

A: Det antas at slaggkjeglene er geologisk unge, og de kan ha dannet seg i løpet av de siste få millioner eller til og med tusen år.

Spørsmål: Hva er betydningen av 2015-ekspedisjonen?

A: 2015-ekspedisjonen ledet av Stefan Kröpelin samlet inn fossiliserte vannlevende algeprøver som antas å være omtrent 120,000 XNUMX år gamle.