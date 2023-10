Et nytt sett med overvåking av CubeSats bruker vinger i stedet for fremdriftssystemer

CubeSats, små satellitter som brukes til fjernovervåking av jorden, blir mer vanlig og blir nå utstyrt med ulike fremdriftssystemer. Imidlertid har et nytt sett med overvåking CubeSats utviklet av Spanias Institutt for luftfartsteknologi (INTA) kalt Advanced Nanosatellite Systems for Earth-observation Research (ANSER) en unik tilnærming – de bruker vinger i stedet for tradisjonelle fremdriftssystemer.

ANSER CubeSats er designet for å overvåke reservoarer og innsjøer i Iberia, halvøya i Europa som Spania er en del av. Interessant nok er navnet på satellitten avledet fra det spanske ordet for villgås, et dyr kjent for sin evne til å fly i formasjon.

Vingene til ANSER CubeSats vil utløses etter at de er lansert og vil være plassert ca. 10 km fra hverandre. Til tross for deres nærhet, vil CubeSats gå i bane i en høyde av 500 km fra bakken. Vingene utnytter den lille mengden atmosfære som er tilstede i denne høyden for å generere drag- og løftekrefter, slik at CubeSats kan manøvrere inn i ønsket posisjon.

Når de er i bane, vil ANSER CubeSats bruke sine hyperspektrale bildeapparater til å ta høyoppløselige bilder av innsjøer og reservoarer. Disse bildene vil gjøre dem i stand til å overvåke vannstanden og identifisere potensielle farer som algeoppblomstring. Med sine relativt lave kostnader tilbyr CubeSats en rimelig løsning for overvåking av vannmasser.

Mens dette passive fremdriftssystemet reduserer levetiden til oppdraget, ser utviklerne av ANSER CubeSats det som en mulighet til å lansere forbedrede versjoner i fremtiden. Ettersom maskinvarekapasiteten fortsetter å utvikle seg og lanseringskostnadene reduseres, planlegger de å lansere nye CubeSats hvert 2.-3. år etter hvert som de eldre deorbiterer.

For øyeblikket er lanseringen av ANSER CubeSats på vent da Vega flight VV23 gjennomgår kontroller etter en skrubbet lansering. Oppdateringer om en ny lanseringsdato er ennå ikke kunngjort. Forhåpentligvis vil snart ANSER CubeSats ta fly og demonstrere effektiviteten til vinger som et middel for satellittfremdrift.

