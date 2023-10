LZ-prosjektet i South Dakota stiger fremover i Global Dark Matter Race

I jakten på å oppdage mørk materie har LUX-ZEPLIN (LZ)-prosjektet i South Dakota dukket opp som frontløper. Ligger nesten en kilometer under overflaten ved Sanford Underground Research Facility (SURF) i Lead, South Dakota, er LZ et banebrytende eksperiment med mørk materie finansiert av United States Department of Energy (DOE) Office of Science.

Nylige resultater fra de første 60 dagene av søket har plassert LZ foran andre eksperimenter over hele verden, inkludert de i Canada, Korea, Kina og Europa. Prosjektets talsperson, Dr. Chamkaur Ghag, sammenligner LZ med en racerbil som er omhyggelig bygget og nå bryter fartsrekorden i land. Denne prestasjonen markerer inngangen til ukjent funnområde for prosjektet.

Mørk materie, et unnvikende stoff som antas å utgjøre en betydelig del av universet, har lenge forvirret forskere. Den samhandler ikke med lys, noe som gjør direkte deteksjon utrolig utfordrende. Hensikten med LZ-eksperimentet er å oppdage de utrolig sjeldne interaksjonene mellom mørk materiepartikler og vanlig materie ved å bruke en stor tank med flytende xenon omgitt av følsomme detektorer.

Fordelen med LZ ligger i dens forbedrede følsomhet og større xenonmål sammenlignet med tidligere eksperimenter. Dens plassering dypt under jorden minimerer interferens fra kosmiske stråler, noe som gir mer nøyaktige målinger. Prosjektets suksess så langt plasserer det i spissen for det globale kappløpet for å låse opp mysteriene til mørk materie.

FAQ:

Spørsmål: Hva er mørk materie?

Svar: Mørk materie er en hypotetisk form for materie som antas å utgjøre omtrent 85 % av universets totale masse. Den samhandler ikke med lys og har bare blitt observert indirekte gjennom dens gravitasjonseffekter på synlig materie.

Spørsmål: Hvordan fungerer LZ-eksperimentet?

A: LZ-eksperimentet bruker en stor tank med flytende xenon som et mål for å oppdage interaksjoner mellom mørk materiepartikler og vanlig materie. Når en mørk materiepartikkel kolliderer med et xenonatom, produserer den et lite lysglimt og frigjør elektroner, som deretter oppdages av følsomme instrumenter som omgir tanken.

Spørsmål: Hvorfor ligger LZ under jorden?

A: LZ er plassert dypt under jorden for å skjerme eksperimentet fra kosmiske stråler, som kan forstyrre påvisningen av mørk materiepartikler. Den underjordiske plasseringen gir et roligere miljø for mer nøyaktige målinger.