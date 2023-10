Nye måter å utnytte matrester på: en bærekraftig tilnærming

Europeiske forskere, som jobber sammen med selskaper og klynger, har utviklet et banebrytende beslutningsstøtteverktøy som tar sikte på å identifisere og maksimere potensialet til matproduksjonsrester. Denne innovative programvaren tar ikke bare hensyn til tekniske aspekter, men tar også hensyn til økonomiske og bærekraftige faktorer, og revolusjonerer beslutningsprosessen i landbruksnæringen.

Hvert år går millioner av tonn mat til avfall, og frukt og grønnsaker står for 45 % av dette tapet. Vanligvis ender disse restene på søppelfyllinger eller brukes på nytt som dyrefôr. Det mange imidlertid ikke skjønner er at disse biproduktene inneholder verdifulle industrielle forbindelser som kan utvinnes og brukes bedre.

Under det europeiske forskningsprosjektet Model2Bio har forskere, bedrifter og klynger kommet sammen for å utvikle en prototype for et beslutningsstøtteverktøy. Ved å bruke banebrytende matematiske modeller kan dette verktøyet svare på tre avgjørende spørsmål: hva kan genereres fra en rest, hvordan kan det genereres mest økonomisk, og hva er de miljømessige og sosiale konsekvensene av de foreslåtte resirkuleringsrutene?

Bevæpnet med denne informasjonen kan verktøyet gi anbefalinger om de mest bærekraftige og kostnadseffektive alternativene for å gjenvinne materialer, kjemikalier eller energi fra matproduksjonsrester. Dette åpner for en verden av muligheter for landbruksmatbedrifter, avfallshåndteringsfirmaer og bioindustrier.

Tamara Fernández Arévalo, forsker ved det non-profit teknologisenteret Ceit i Spania og koordinator for Model2Bio-prosjektet, understreker betydningen av verktøyet: «Bedrifter mangler ofte kunnskap om hvordan de skal håndtere rester utover å bruke dem som dyrefôr. Vi ønsker å vise frem de ulike måtene som disse restene kan brukes på, for eksempel å generere energi fra biogass eller skape verdiøkende produkter.»

Ettersom den globale trenden skifter mot å konsumere færre dyrebaserte produkter, blir alternative alternativer for matrester stadig mer nødvendig. For eksempel, i stedet for å bruke ostemyse som dyrefôr, kan proteiner ekstraheres fra den for å supplere ikke-animalske alternativer. Den gjenværende saften fra denne prosessen, som er rik på sukker, kan fermenteres med mikroorganismer. I nærvær av oksygen produserer disse mikroorganismene oljer som ligner på palmeolje. I fravær av oksygen dannes det organiske syrer, som kan brukes til å produsere bioplast.

Beslutningsstøtteverktøyet spiller en avgjørende rolle for å bestemme den mest økonomisk levedyktige og miljøvennlige prosessen som skal følges. Ved å gjøre det muliggjør det generering av produkter hvis produksjon og logistikk stemmer overens med markedsverdien, samtidig som det begrenser deres økologiske fotavtrykk.

I en verden der bærekraft er viktigst, markerer utviklingen av dette beslutningsstøtteverktøyet et betydelig skritt fremover for å redusere matsvinn og skape en mer sirkulær økonomi.

Spørsmål og svar

Hva er formålet med beslutningsstøtteverktøyet utviklet av europeiske forskere?

Beslutningsstøtteverktøyet tar sikte på å identifisere og maksimere potensialet til matproduksjonsrester ved å vurdere tekniske, økonomiske og bærekraftige faktorer. Den gir anbefalinger om hvordan man kan gjenvinne materialer, kjemikalier eller energi fra disse restene på den mest kostnadseffektive og miljøvennlige måten.

Hvorfor er det viktig å finne innovative måter å utnytte matrester på?

Å finne innovative måter å utnytte matrester på er avgjørende fordi det reduserer avfall og maksimerer verdien av disse biproduktene. I stedet for å kastes eller brukes som dyrefôr, kan disse restene omdannes til verdifulle industrielle forbindelser, noe som bidrar til en mer bærekraftig og sirkulær økonomi.

Hva er noen eksempler på alternative bruksområder for rester av landbruksmat?

Et eksempel på en alternativ bruk for rester av landbruksmat er å trekke ut proteiner fra ostemyse for å supplere ikke-animalske alternativer. Den gjenværende juicen fra denne prosessen kan fermenteres med mikroorganismer, noe som resulterer i produksjon av oljer som ligner på palmeolje i nærvær av oksygen. I fravær av oksygen genereres organiske syrer, som blant annet kan brukes til å produsere bioplast.

Hvordan kommer beslutningsstøtteverktøyet bedrifter i landbruksnæringen til gode?

Beslutningsstøtteverktøyet gir landbruksmatbedrifter verdifull informasjon om hvordan de kan håndtere rester mer effektivt. Den presenterer alternative måter å verdsette disse restene på, som å generere energi fra biogass eller produsere verdiøkende produkter. Ved å omfavne disse bærekraftige praksisene kan bedrifter redusere avfall, forbedre deres økologiske fotavtrykk og potensielt oppdage nye inntektsstrømmer.