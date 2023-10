Asteroiden "Kamo'oalewa" gir ledetråder til månens opprinnelse

En fersk studie publisert i Communications Earth & Environment har avdekket nye bevis som peker på en spennende forbindelse mellom en jordnær asteroide og månen vår. Kjent som Kamo'oalewa, har denne asteroiden vært i bane rundt 9 millioner miles fra Jorden hver april siden den ble oppdaget i 2016. Det var imidlertid først i 2021 at forskere oppdaget dens overraskende likhet i sammensetningen med månen.

Hovedforfatter Renu Malhotra, en planetarisk vitenskapsmann ved University of Arizona, forklarer at denne nye analysen antyder månen som den sannsynlige kilden til Kamo'oalewa, som oversettes til "det oscillerende fragmentet" på hawaiisk. Asteroidens særegne orbitale egenskaper førte til ytterligere undersøkelser. For det første ser det ut til at Kamo'oalewa går i bane rundt jorden, til tross for at dens faktiske partner er solen. For det andre, i motsetning til mange jordnære objekter som har kortere levetid, anslås denne asteroiden å forbli i umiddelbar nærhet til jorden i millioner av år.

Ytterligere undersøkelser av Kamo'oalewas spektre avslørte at asteroidens lysutslipp og absorpsjonsegenskaper var en indikasjon på månestein. Denne uventede oppdagelsen fikk forskerne til å simulere potensielle asteroidepåvirkninger på månen, og utforske de påfølgende gravitasjonskreftene som kunne kaste ut månefragmenter inn i baner nær Jorden. Til deres overraskelse fant de ut at en brøkdel av disse steinfragmentene faktisk kunne ende opp i fjerne baner rundt solen i stedet for å lande på jorden eller returnere til månens overflate.

Implikasjonene av disse funnene strekker seg utover bare opprinnelsen til Kamo'oalewa. De gir forskere verdifull innsikt i farlige jordnære asteroider og forbedrer vår forståelse av den komplekse dynamikken mellom himmellegemer i solsystemet vårt. Når teamet beveger seg fremover, tar teamet sikte på å avdekke de nøyaktige forholdene rundt bergartens forskyvning til sin nåværende bane og å finne nøyaktig tidspunkt for kollisjonshendelsen.

Avslutningsvis åpner oppdagelsen av Kamo'oalewa nye veier for forskning og reiser spennende spørsmål angående månens historie og opprinnelsen til asteroider i vårt kosmiske nabolag.

