Ny analyse avslører ekstra mystisk nyttelast på objekter som kolliderte med månen

En fersk studie utført av astronomene Tanner Campbell, Adam Battle, Bill Gray og teamet deres har kastet nytt lys over det mystiske objektet som kolliderte med Månen 4. mars 2022. I motsetning til de opprinnelige teoriene, var ikke objektet et eneste avfall. brytes opp ved sammenstøt. I stedet bar den sannsynligvis en ikke avslørt, ekstra nyttelast.

Reisen til dette objektet begynte først i mars 2015 da det ble oppdaget av Catalina Sky Survey. Opprinnelig antatt å være en jordnær asteroide, avslørte ytterligere observasjoner at det var romsøppel. Det ble senere fastslått at objektet hadde en månefly forbi i februar 2015, noe som førte til at astronomer mistenkte at det kunne være Falcon 9-rakettkroppen som ble skutt opp av NASA for Deep Space Climate Observatory-oppdraget.

Etter hvert som mer data ble samlet inn gjennom jordoverflukter, ble det imidlertid klart at objektets bane og tidslinje var på linje med det kinesiske Chang'e 5-T1-oppdraget til månen i oktober 2014. I en overraskende vri benektet det kinesiske utenriksdepartementet. at objektet var fra deres oppdrag. Ikke desto mindre bekrefter den nylige artikkelen av Campbell et al at objektet faktisk var Long March 3C-rakettkroppen fra Chang'e 5-T1-oppdraget.

Kollisjonen på månen resulterte i et merkelig dobbeltkrater, som trosset forventningene til en brukt rakettscene. Dette førte til at eksperter konkluderte med at rakettkroppen må ha hatt en ekstra nyttelast. Mark Robinson, hovedetterforsker ved Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, fremhevet den unike naturen til dobbeltkrateret og sammenlignet det med enkeltkraternedslag fra andre rakettkropper.

Mens kinesiske tjenestemenn benektet enhver involvering, bekreftet det amerikanske forsvarsdepartementets romkommando at den aktuelle raketten ikke hadde deorbitert som påstått. Mangelen på åpenhet angående romrester og nyttelasten fremhever behovet for forbedrede sporingsprosedyrer fra romfartsorganisasjoner og oppskytningsleverandører. Slike tiltak vil forhindre forvirring og potensielle farer angående uidentifiserte objekter i verdensrommet. Større avsløring av antall og art av nyttelast om bord kan løse disse problemene og sikre tryggere romutforskning og -reiser i fremtiden.

FAQ

Spørsmål: Hva var objektet som kolliderte med månen?



A: Astronomer har bestemt at objektet var Long March 3C-rakettkroppen fra det kinesiske Chang'e 5-T1-oppdraget til månen.

Spørsmål: Bærte objektet en ekstra nyttelast?



A: Ja, den nylige studien antyder at objektet bar en ikke avslørt ekstra nyttelast, noe som forklarer den særegne doble kraterformasjonen ved sammenstøt.

Spørsmål: Hvorfor var det forvirring rundt objektets identitet?



A: Det kinesiske utenriksdepartementet avviste først at objektet var fra deres oppdrag, noe som førte til usikkerhet og spekulasjoner. Imidlertid bekreftet påfølgende analyse og data opprinnelsen.

Spørsmål: Hva er implikasjonene av denne hendelsen?



A: Denne hendelsen understreker viktigheten av å utvikle bedre sporingsprosedyrer for romorganisasjoner og oppskytningsselskaper for å unngå forvirring og sikre sikkerheten ved romutforskning. Den fremhever også behovet for større åpenhet når det gjelder å avsløre antall og art av nyttelast om bord.