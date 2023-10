Mekanismen til proteinkondensater i berøringsreseptornevroner

Berøring spiller en avgjørende rolle i vårt fysiske, følelsesmessige og sosiale velvære. Det er avgjørende for sanseintegrasjon, emosjonelle uttrykk og kognitiv utvikling. Evnen til å oppfatte berøring gjør at vi kan danne forbindelser med andre og forstå verden rundt oss. Men hvordan føler og overfører celler i kroppene våre mekaniske krefter?

En fersk studie publisert i Nature Cell Biology av forskere fra ICFO og IRB Barcelona har kastet lys over mekanismen som proteinkondensater går fra flytende til faste tilstander i berøringsreseptorneuroner. Proteinkondensater er biomolekylære komplekser som spiller en rolle i ulike fysiologiske og patologiske prosesser.

Forskerne fokuserte på et protein kalt MEC-2, som er ansvarlig for membranmekanikk og ionekanalaktivitet. De fant at MEC-2 danner kondensater i berøringsreseptorneuroner. Gjennom fluorescensavbildning og molekylærmikroskopi-teknikker observerte forskerne to forskjellige populasjoner av MEC-2: en væskebasseng nær cellekroppen som hjelper transporten, og en fast-lignende moden populasjon i de distale neurittene som opprettholder mekaniske krefter under berøring.

Ytterligere eksperimenter avslørte de molekylære mekanismene bak kondensasjonsprosessen og hvordan de mekaniske egenskapene til kondensatene endres over tid. Forskerne oppdaget også at et annet protein kalt UNC-89 fremmer stivhetsmodningen av MEC-2-kondensat, noe som fører til et skifte i deres biologiske funksjon.

Disse funnene gir innsikt i rollen til proteinkondensat i mekanotransduksjon, der celler konverterer mekaniske stimuli til elektrokjemisk aktivitet. Overgangen fra flytende til fast-lignende tilstander bytter funksjonen til kondensatene, noe som gjør dem i stand til å lette integreringen og konverteringen av mekaniske signaler under mekanosensasjon.

Å forstå funksjonen til proteinkondensat kan ha betydelige implikasjoner for utviklingen av innovative terapier og behandlinger. Det kan hjelpe med å identifisere molekylære detaljer relatert til stivhetsoverganger i helse og sykdom, samt gi innsikt i nevrologiske lidelser.

Kilde: Nature Cell Biology (ingen URL oppgitt)

Definisjoner:

– Proteinkondensater: Biomolekylære komplekser som danner væskelignende strukturer i cellene.

– Mekanotransduksjon: Prosessen der celler omdanner mekanisk stimulus til elektrokjemisk aktivitet.

– Modning av stivhet: Overgangen av kondensat fra en flytende tilstand til en fast-lignende tilstand.

– Mechanosensation: Oppfatningen av mekaniske krefter av celler.