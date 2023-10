NIST utvikler banebrytende superledende kamera med enestående oppløsning

Forskere fra National Institute of Standards and Technology (NIST) har gjort et betydelig gjennombrudd innen bildeteknologi ved å lage et superledende kamera med forbløffende 400,000 400 piksler. Denne bemerkelsesverdige enheten, som har XNUMX ganger flere piksler enn noe annet kamera av sitt slag, har potensial til å revolusjonere vitenskapelig forskning og biomedisinsk bildebehandling.

Ved å bruke superledende teknologi kan disse kameraene fange opp ekstremt svake lyssignaler som sendes ut av fjerne himmellegemer eller analysere spesifikke områder av den menneskelige hjernen. Med et høyere antall piksler ser forskerne for seg et bredt spekter av nye applikasjoner innen ulike vitenskapelige felt.

Kameraet utviklet av NIST består av et rutenett av ultratynne elektriske ledninger som er nedkjølt til nesten absolutte nulltemperaturer. Denne lave temperaturen tillater en kontinuerlig flyt av strøm uten motstand inntil et foton treffer en av ledningene. På det nøyaktige stedet blir superledningsevnen forstyrret, noe som muliggjør deteksjon av det innfallende fotonet. Ved å kombinere plasseringen og intensiteten til flere fotoner, dannes et detaljert bilde.

Tidlige iterasjoner av superledende kameraer var begrenset til bare noen få tusen piksler, noe som gjorde dem upraktiske for mange bruksområder. Den primære hindringen for å øke pikselantallet var utfordringen med å koble hver piksel til kameraets avlesningslinje, ettersom de superledende komponentene krever ultralave driftstemperaturer.

For å overvinne dette hinderet, utviklet NIST-forskerteamet, sammen med sine samarbeidspartnere fra NASAs Jet Propulsion Laboratory og University of Colorado Boulder, en smart løsning. De integrerte signaler fra flere piksler på noen få romtemperaturavlesningsledninger. Ved å operere sensorene ved en strøm like under deres maksimale terskel, blir superledningsevnen forstyrret når et foton treffer en piksel. Det resulterende elektriske signalet oppdages umiddelbart, noe som muliggjør rask bildefangst.

Det nye kameraets design bruker kryssende arrays av superledende nanotråder, som ligner et tic-tac-toe-spill. Hver piksel representerer et distinkt område i skjæringspunktet mellom vertikale og horisontale nanotråder. Ved å måle signaler fra en hel rad eller kolonne med piksler samtidig, reduserte forskerne antallet nødvendige avlesningsledninger betydelig.

Dette gjennombruddet har gjort det mulig for teamet å raskt øke pikselantallet fra 20,000 400,000 til forbløffende XNUMX XNUMX i løpet av noen uker. Å skalere opp teknologien til kameraer med titalls eller til og med hundrevis av millioner piksler ser ut til å være fullt mulig.

I det kommende året vil forskerne fokusere på å forbedre kameraets følsomhet for å fange nesten alle innkommende foton. Denne fremgangen vil gjøre det mulig for kameraet å utmerke seg i oppgaver med lite lys, som å avbilde svake galakser eller fjerne planeter, bidra til fotonbasert kvanteberegning og hjelpe biomedisinsk forskning ved å utnytte nær-infrarødt lys for å visualisere menneskelig vev.

Takket være NIST-teamets banebrytende arbeid, ser fremtiden for høyoppløselige superledende kameraer usedvanlig lovende ut.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er et superledende kamera?

Et superledende kamera er en avansert bildebehandlingsenhet som bruker superledende teknologi for å oppdage ekstremt svake lyssignaler. Den fungerer ved å avkjøle ultratynne elektriske ledninger til nær absolutt null, og tillater en uavbrutt strøm av strøm inntil et foton treffer en av ledningene, forstyrrer superledningsevnen og muliggjør fotondeteksjon.

Hva er fordelene med et høyere pikselantall i et superledende kamera?

Å øke pikselantallet i et superledende kamera gir flere fordeler. Det muliggjør bildebehandling med høyere oppløsning, noe som gjør det lettere å ta mer detaljerte og presise bilder. I tillegg utvider et høyere pikselantall kameraets muligheter for vitenskapelig forskning, for eksempel å undersøke fjerne himmellegemer eller studere bestemte områder av den menneskelige hjernen.

Hvordan klarte NIST-forskerteamet utfordringen med å koble hver piksel til kameraets avlesningslinje?

Forskerne ved NIST utviklet en ny tilnærming for å møte utfordringen med å koble hver piksel til avlesningslinjen. De integrerte signaler fra flere piksler på noen få romtemperaturavlesningsledninger, noe som reduserer antallet nødvendige tilkoblinger. Ved å betjene sensorene litt under deres maksimale strømterskel, kan forstyrrelsen forårsaket av et foton som treffer en piksel oppdages, noe som muliggjør effektiv bildefangst.

Hva er de potensielle bruksområdene til dette superledende kameraet?

Det høyoppløselige superledende kameraet utviklet av NIST har mange potensielle bruksområder. Den kan brukes til å ta bilder av svake galakser eller planeter utenfor solsystemet under dårlige lysforhold. Videre har den potensialet til å bidra til fotonbasert kvanteberegning og bistå i biomedisinsk forskning ved å visualisere menneskelig vev ved hjelp av nær-infrarødt lys.